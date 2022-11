Sie geben alles für den Fasching: Prinzregentenpaar gekürt

Von: Hans Kürzl

Teilen

Absolut partytauglich: Gisela I. und Gerhard I. bei der Proklamation in der Germeringer Stadthalle. © Weber

In Germering wird zum zweiten Mal ein Prinzregentenpaar statt eines Prinzenpaares gekürt.

Germering – Das war einmal eine Ansage, die Christian Bendel, Vize-Vorsitzender von Fun Unlimited (FU), beim Faschingsauftakt im Nachtasyl der Stadthalle tätigte: „Ihr gebt alles für den Fasching.“ Was für eine Motivation zur Proklamation des neuen Prinzregentenpaares Gisela I. und Gerhard I., bürgerlich Gerhard Fuchs. Und dieser ist gleich mehrfach Chef über das tolle Treiben in der Großen Kreisstadt Germering: Mit seiner Regentin führt er die Showtanzgruppen bei ihren Auftritten an – und als Vorsitzender seit zwei Jahren den Verein.

Auf jeden Fall partytauglich

Damit hat der 62-Jährige aber keine Schwierigkeiten. im Gegenteil, er sieht das sehr positiv. „Es macht mehr her, wenn man bei Einladungen als Prinzregentenpaar aufläuft.“ Partytauglich sei man auf jeden Fall, ergänzt seine Ehefrau. Und: „Es ist eine große Ehre.“ Über ein Vierteljahrhundert sind die beiden im Fasching unterwegs – in Germering wie in ihrem Heimatort Gräfelfing. Was Peter Köstler, Bürgermeister der Münchner Vorortgemeinde, zu der launigen Bemerkung veranlasste: „Ich hätte nie gedacht, dass das kleine Gräfelfing der Großen Kreisstadt Germering einmal mit einem Prinzenpaar aushelfen muss.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Man habe sich bewusst noch einmal für die Lösung mit einem Prinzregentenpaar entschieden, erklärt Gerhard Fuchs. Im Vorjahr waren das Birgit und Stephan Patsch, aus der Notsituation der Corona-Pandemie heraus. Für die laufende Saison habe man schon wieder über ein Prinzenpaar nachgedacht. Aber man habe von den Tänzern immer gehört, dass sie nach den Unterbrechungen von 2020 und 2021 die Auftritte als Gruppe genießen wollen. Fuchs räumt ein, dass es schon schwierig sei, ein Prinzenpaar zu finden – und benennt Wohnortwechsel oder berufliche Gründe als Ursache. Fuchs und die FU wollen sich aber nicht beirren lassen. Er kündigt bereits jetzt an: „Natürlich werden wir 2023 versuchen, wieder ein Prinzenpaar zu finden.“

Die Kleinen

Leichter ging das bei den Kleinen: Die werden erneut vertreten durch das Kinder-Prinzenpaar Sarah Bendel (12) und Alexander Fink (13). Nachdem die meisten ihrer Auftritte in der Vorsaison ausgefallen waren, hatten beide viel Lust, den Fasching endlich richtig zu erleben. Die Brucker Realschülerin wählt dafür bedeutende Worte: „Ich hoffe, dass wir eure Herzen zum Leuchten bringen können.“ Helfen soll dabei das Programm „Zauberwald“. Ihr junger Partner Alexander („Ich freue mich, dass es losgeht“) ist Schüler des Graf-Rasso-Gymnasiums und stammt aus Eichenau.

Damit kommen weder Prinzregenten- noch Kinder-Prinzenpaar aus Germering. Bei der FU nimmt man das aber gelassen. „Alle sind so lange dabei, dass sie jeder bei uns als Germeringer sieht“, erklärte Vorstandsmitglied Manuel Seebass. Was ebenso für die Showtanzgruppe gilt. Die 13 Frauen und sechs Männer widmeten ihr Motto „Back to the Dance Floor“ indirekt der Pandemie. „Zurück auf die Bühne kommen, da erfüllt sich eine Sehnsucht“, sagt Sprecherin Melissa Pfeiffenrath.

Dass Corona und seine Unsicherheiten mitschwingen, deutete Germerings Oberbürgermeister Andreas Haas an. Er ließ sich gern von der Begeisterung der Proklamation mittragen. Und gab sich optimistisch: „Heuer wollen wir nicht daran glauben, dass Corona noch einmal dazwischenfunkt.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.