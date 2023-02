Preis-Anstieg: Stadtwerke kämpfen mit Energiekosten

Von: Klaus Greif

Der Sprungturm des Freibads muss für rund 275 000 Euro saniert werden. Allerdings muss die erneut wegen Materialmangel in den Herbst verschoben werden © mm

Die Energiekrise und damit verbunden vor allem der Anstieg der Gaspreise schlagen voll auf alle Geschäftsbereiche der Stadtwerke in Germering durch. Der Wirtschaftsplan kann nur durch weitere Zuschüsse und ein Darlehen funktionieren

Germering – Es war der letzte Wirtschaftsplan, den Stadtwerkechef Roland Schmid vor seinem Ruhestand im August dem Werkausschuss präsentierte. Ausgerechnet dieser Haushalt des Eigenbetriebs ist der erste, der von bisher so nicht gekannten Schwierigkeiten geprägt ist. Wie Schmid im Ausschuss erklärte, schlägt sich die Energiekrise auf alle Geschäftsbereiche durch.

Das Wasserwerk

Dass die Stadtwerke seit mittlerweile einem Jahr ohne kaufmännischen Leiter zurecht kommen müssen, macht die Sache nicht einfacher. Der in Ruhestand gegangene Michael Voss konnte bislang nicht ersetzt werden.

Das Wasserwerk ist in diesem Jahr auf eine Darlehensaufnahme von 1,8 Millionen Euro angewiesen. Das liegt aber vor allem an den anstehenden Investitionen. Die Mehrkosten für Energie schlagen hier nicht so extrem durch.

Zu diesen notwendigen Ausgaben zählt unter anderem ein Notstromaggregat, mit dem im Falle eines Blackouts die Wasserversorgung aufrecht erhalten werden kann. Dieses Gerät soll in einer Garage aufgestellt werden, die auf dem Areal der Feuerwehr Unterpfaffenhofen aufgestellt werden soll. Alleine dafür werden rund 80 000 Euro fällig.

Um diese und zahlreiche weitere Investitionen stemmen zu können, ist für 2024 eine Erhöhung des Wasserpreises um rund zehn Cent je Kubikmeter geplant.

Das Heizwerk

Im Bereich Energieversorgung ist die Explosion der Gaspreise besonders stark zu spüren. Die Stadtwerke müssen einerseits für das Heizwerk im Germeringer Norden Gas für einen deutlich höheren Preis beziehen. Im Vergleich zum Vorjahr sind statt 523 000 Euro 1,9 Millionen Euro fällig. Die Erträge aus dem Weiterverkauf an die angeschlossenen Kunden steigen allerdings erst ein Jahr später an. Schmid rechnet deswegen in diesem Jahr mit einem Jahresverlust von rund zwei Millionen Euro. Die Stadt wird dies durch einen zusätzlichen Zuschuss ausgleichen, erklärte Kämmerer Rene Mroncz. Er fügte an: „Das gab’s bisher noch nie.“

Das Hallenbad

Für das Hallenbad erwartet Roland Schmid zwar einerseits wieder Besucherzahlen wie vor Corona. Andererseits ist der Betrieb des Bades aber auch sehr energieaufwendig. Dies führt laut Kämmerer Mroncz dazu, dass das vorgegebene Budget im aktuellen Jahr um 385 000 Euro überschritten wird.

Ähnlich sieht es beim Freizeitzentrum mit Freibad und Polariom aus. Der Energieverbrauch ist hier laut Schmid ähnlich hoch wie im Hallenbad. Hinzu kommen hohe Sanierungskosten. Unter anderem wird der Sprungturm für rund 275 000 Euro erneuert. Dies wird jetzt allerdings nicht wie geplant vor dem Saisonstart des Bades geschehen. Wegen Materialengpässen wird die Sanierung auf den Herbst verschoben. Der Turm kann dennoch genutzt werden, versicherte Schmid.

