Gesichtsmasken für Helfer gibt’s auch gegen  Schokolade

Malen, basteln, dekorieren: Die Kreativität wurde Claudia Sigl quasi in die Wiege gelegt. Ihre Leidenschaft hat die heute 42-Jährige zu ihrem Beruf gemacht.

Germering – In ihrem Kreativzentrum namens Jola bietet die Germeringerin Tanz- und Malkurse, musikalische Früherziehung oder so genanntes Action-Painting an. Doch damit ist es in der Corona-Krise erst einmal vorbei. Die Pinsel ruhen, die Musikanlage bleibt stumm.

Aber Kreativität kennt keine Krise, meint Claudia Sigl. Jetzt basteln sie und ihre Workshop-Leiter die momentan so begehrten Gesichtsmasken. Rund 4000 sind es schon. Und es sollen noch viele hinzu kommen.

Die Krise traf auch die 42-Jährige mit voller Wucht. Plötzlich war der Laden dicht, das Team zur Untätigkeit verdammt. Abfinden wollten sie sich damit nicht. „Wir haben überlegt, was wir Sinnvolles machen können“, sagt Sigl. Als Dienstleisterin dachte sie sofort an jene Kollegen, die jetzt auf jeden Fall einsatzfähig bleiben müssen – Pfleger, Ärzte, Feuerwehrleute, Helfer beim Sozialdienst oder Mitarbeiter im Supermarkt. Seitdem stehen die Nähmaschinen nicht mehr still.

Gummibänder schwer zu bekommen

Mittlerweile haben sich auch noch einige Mamas von Kindern angeschlossen, die regelmäßig ins Jola kommen. Nachdem die eigenen Reserven an Baumwollstoff aufgebraucht waren, starteten Sigl und ihre Mitstreiter einen Aufruf bei Facebook. Stoff haben sie seitdem genug.

„Aber die Gummibänder für die Masken sind sehr schwer zu bekommen“, sagt Claudia Sigl. Eine kreative Lösung musste her – und wurde in Form von Jersey-Stoff gefunden. Daraus elastische Bänder herzustellen sei zwar ein Haufen Arbeit, sagt Sigl. „Dafür sind sie super angenehm zu tragen.“

Um die Verteilung kümmert sich die Chefin selbst. „Der Bedarf ist gigantisch“, sagt sie. Unzählige Institutionen seien bereits auf sie zugekommen. Soziale Einrichtungen bekommen den begehrten Schutz umsonst. Anstatt mit Geld bezahlen sie mit Dankbarkeit. „Manche standen mit Tränen in den Augen da, als sie die Masken bekommen haben“, berichtet die Jola-Leiterin.

Feuerwehr ist dankbar

Zu solch starken Gefühlen haben sich die harten Männer der Feuerwehr wohl nicht hinreißen lassen. Doch auch sie sind unglaublich dankbar für die Unterstützung. „Das ist ein unglaublich wertvoller Beitrag“, sagt Michael Gogl, Kommandant der Unterpfaffenhofener Feuerwehr. Zum Löschen brauchen die Brandbekämpfer die Masken freilich nicht. Doch sie können ein Stück Normalität in Zeiten von Corona zurück in den Feuerwehr-Alltag bringen.

„Momentan ruht alles. Aber gerade Übungen müssen auch wieder weitergehen können“, sagt Gogl. Zumindest in kleinem Kreis könnten mit den Masken Einsätze wieder geprobt werden. Es ist diese Dankbarkeit, die Claudia Sigl auch in der Krise nicht verzagen lässt. Und zumindest um Süßigkeiten muss sie sich in nächster Zukunft keine Sorgen machen. „So viel Schokolade wie wir bekommen haben, können wir gar nicht essen.“ tog