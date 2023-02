Skispringer-Legende kommt: Gesundheitsmesse mit Promi-Faktor

Von: Hans Kürzl

Teilen

Präsentieren das Programm der nächsten Gesundheitsmesse (v.l.): Bernhard Adam (Stellvertretender Direktor der AOKMünchen) sowie die Organisatoren Gerald Haderlein und Christian Weiler. © Kürzl

Der Wirtschaftsverband lädt nach der Coronapause wieder zur Gesundheitsmesse „Gesund in Germering“ (GiG) ein.

Germering – Sie findet am Samstag, 6., und Sonntag, 7. Mai, in der Stadthalle statt. Jetzt stellten die Organisatoren das Programm vor. Stargast wird Skispringer-Legende Sven Hannawald sein.

Eine Hauptattraktion der diesjährigen GiG wird zweifellos der Besuch von Hannawald sein. Zu verdanken ist dies dem Kooperationspartner der Messe, der AOK Bayern. Hannawald war 2002 der erste Skispringer, der bei der Vierschanzentournee alle vier Wettbewerbe gewann. 2004 beendete er seine Karriere nach einem Burnout. Er ist bei der AOK Botschafter für psychische Gesundheit. Hannawald wird seine Erfahrungen mit Belastungen einem Kreis von geladenen Arbeitgebern schildern, aber auch für Autogramme zur Verfügung stehen.

Bewegungsmensch

Organisiert wird die GiG von Christian Weiler und Gerald Haderlein. Der 43-jährige Weiler hat mit vier Jahren beim TSV Unterpfaffenhofen mit dem Turnen begonnen. Einmal die Woche geht er seinem Sport immer noch nach. Ihn muss man nicht groß zum Mitmachen und zum Aktivsein bewegen. Auch der gleichaltrige Haderlein beschreibt sich selbst als Sportler und Bewegungsmensch. „Wir wollen mit der Messe nicht nur Sportler ansprechen oder Leute, die bereits in einem Verein sind“, betont Weiler. Denn Bewegung, Fitness und damit gesundheitliche Prävention gingen alle an. „Je eher man dazu kommt, umso besser“, fügt Haderlein hinzu.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Familien

Deswegen wolle man auch Jüngere und Familien ansprechen. Dabei mithelfen werden unter anderen die Volkshochschule, der TSV Unterpfaffenhofen, der SV Germering und der SC Unterpfaffenhofen. Vorträge, Workshops, Yogastunden und ein Abendprogramm am 6. Mai nach 18 Uhr, das in seinen Details aktuell ausgearbeitet wird, sollen vor allem zum aktiven Mitmachen anregen. „Es soll für die Leute ein Tag werden, den sie mit guten Erlebnissen in Erinnerung haben“, sagt Haderlein.

Erster Programmpunkt wird eine ADFC-Radtour sein, die in die Umgebung führt. Die Teilnehmer werden aber pünktlich zum eigentlichen Beginn der Gesundheitsmesse um 14 Uhr wieder vor der Stadthalle eintreffen, erklären die GiG-Macher.

Am Sonntag, 7. Mai, ist die Messe von 10 und 16 Uhr geöffnet – begleitet von Autoshow und Marktsonntag. „Durch diese Verbindung rechnen wir mit noch mehr Interesse“, erklärt Weiler. Bei der Gesundheitsmesse selbst haben Weiler und Haderlein für rund 20 Aussteller aus Germering und Umgebung Platz geschaffen. Einige Plätze sind noch frei.

Infos und Kontakt

Weitere Informationen können auf der Facebookseite „Gig Gesund in Germering“ oder über den Wirtschaftsverband eingeholt werden. Interessierte Aussteller und Referenten wenden sich per E-Mail an gerald@geraldhaderlein.de oder unter Telefon (0179) 3 91 60 83.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.