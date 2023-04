Unfall auf A 96: BMW fährt vom Standstreifen auf Mittelspur und rammt Tesla

Von: Lisa Fischer

An der Ausfahrt des Parkplatzes Kreuzlinger Forst krachten drei Wagen ineinander. © FFW Unterpfaffenhofen

Ein Autofahrer fädelt sich vom Standstreifen direkt auf die Mittelspur ein - und rammt dort einen Pkw. Bei dem Unfall am Mittwoch wurden drei Personen verletzt.

Germering/Gilching -

Update mit genaueren Angaben

Auf der A 96 fuhr um 15.30 Uhr ein BMW-Fahrer (55) aus Ludwigsburg von Parkplatz Kreuzlinger Forst auf die Autobahn Richtung Lindau. Wegen des dichten Verkehrs benutzte er erst den Standstreifen und zog danach direkt auf die mittlere Spur. Dort stieß er mit dem Tesla eines 39-Jähriger aus dem Kreis Augsburg zusammen. Der Tesla wurde in die Leitplanke geschleudert, prallte zurück und rammte den VW-Passat eines 61-Jährigen aus dem Kreis Starnberg.

Alle drei Fahrer wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Der Beifahrer im Tesla (28) blieb unverletzt. Der Rettungshubschrauber wurde nicht gebraucht. Er war gekommen, weil man mit eingeklemmten Personen gerechnet hatte.



Trotzdem musste die A 96 gesperrt werden. Die Feuerwehren Germering und Unterpfaffenhofen unterstützten die Polizei. Es bildeten sich lange Staus, die bis zu den Ausfahrten Germering-Süd und Gilching reichten. Viele Autofahrer versuchten es aber auch über Schleichwege. Was nicht einfach war, denn auf der Lochhauser Straße zwischen Gröbenzell und der Auffahrt zur A 99 beim Aubinger Tunnel hatte es ebenfalls gekracht.



Um 15.15 Uhr war dort eine Fürstenfeldbruckerin (31) mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte dort einen Lkw gerammt. Die 31-Jährige und der Lkw-Fahrer (45) wurden leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr mehrere Stunden wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.



Das war die Erstmeldung

Bei einem Unfall auf der A 96 zwischen dem Parkplatz Kreuzlinger Forst und der Ausfahrt Gilching wurden am Mittwochnachmittag drei Personen leicht verletzt. Die Autobahn musste in Richtung Lindau über eine Stunde komplett gesperrt werden.

Wie die Polizei berichtet, wollte sich ein 55-jähriger BMW-Fahrer aus dem Raum Ludwigsburg gegen 15.35 Uhr vom Parkplatz Kreuzlinger Forst in den Verkehr auf der A 96 einfädeln. Da es ihm wegen des Verkehrsaufkommens nicht gelang, fuhr er nach Ende des Beschleunigungsstreifens auf dem Standstreifen weiter.

Nach ein paar Metern zog er dann nach links über den rechten Streifen auf den mittleren und rammte dabei einen dort fahrenden Tesla, in dem sich neben dem 39-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Augsburg auch ein 28-jähriger Beifahrer befand. Der Tesla schleuderte durch den Aufprall nach links gegen die Leitplanke und zurück auf die Fahrbahn. Dort stieß er mit dem VW-Passat eines 61-Jährigen aus dem Landkreis Starnberg zusammen.

Bei dem Unfall wurden alle drei Fahrer laut Polizei leicht verletzt. Der Beifahrer des Tesla blieb unverletzt. Der 61-jährige VW-Fahrer wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht

Nachdem ursprünglich der Notruf einging, wonach eine Person eingeklemmt worden sei, wurde durch die Integrierte Leitstelle ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle beordert. Dieser wurde jedoch nicht benötigt

Den Sachschaden am BMW schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro, am Tesla in Höhe von 15 000 Euro und beim VW auf rund 6000 Euro.

Wegen der Vollsperrung bildete sich ein kilometerlanger Stau. An der Unfallstelle unterstützten die Einsatzkräfte der Feuerwehren Germering und Unterpfaffenhofen.