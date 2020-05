Gottesdienste ja – aber nur mit vorheriger Anmeldung

Die katholische Stadtkirche lädt am Sonntag erstmals wieder zu öffentlichen Gottesdiensten ein. Wie dies möglich ist, erklärt Stadtpfarrer Andreas Christian Jaster im Gespräch.

Germering –

Herr Pfarrer Jaster, seit über sechs Wochen gibt es keine öffentlichen Gottesdienste. Wie ist es Ihnen damit ergangen?

Freilich war und ist es schmerzlich, dass ich mit meiner Gemeinde nicht wie gewohnt Gottesdienste feiern konnte, vor allem das Osterfest. Tatsächlich galt meine größte Sorge aber den Gläubigen selbst. Manchmal sagen wir „Jetzt hilft nur noch beten.“ Aber gerade jetzt, während der Corona-Krise, stehen öffentliche Gottesdienste dafür nicht zur Verfügung. Die unmittelbarste und persönlichste Begegnung mit Jesus Christus, dem Heiland, ist nicht möglich: die Eucharistiefeier mit persönlichem Kommunionempfang. Ich bin mir sicher, dass das viele Gläubige mit Sehnsucht und Wehmut erfüllt, weil Menschen gerade in Not und Sorgen, vielleicht sogar Verzweiflung, in der Kirche Trost, Hoffnung und Halt suchen. Die nur geistige, gedankliche Begegnung mit unserem Herrn Jesus ist halt doch nicht dasselbe wie die persönliche Begegnung mit ihm in einer Eucharistiefeier.

Jetzt dürfen wieder Gottesdienste stattfinden. Wie beurteilen Sie das?

Darüber bin ich sehr froh! Dabei geht es mir nicht in erster Linie um die Grundrechte auf freie Religionsausübung und Versammlungsfreiheit – das würde ein eigenes Interview füllen. Mir geht es jetzt darum, dass die Gläubigen wieder ganz unmittelbar Jesus Christus begegnen können, ihm ihre Sorgen und Nöte anvertrauen und bei ihm Halt suchen können. Das ist es doch, was die Gläubigen in dieser herausfordernden Zeit suchen, wonach wir alle uns so sehr sehnen.

Wie geht die Stadtkirche damit um?

Wir werden mit dem Fünften Sonntag der Osterzeit, also dem 9. und 10. Mai, wieder mit öffentlichen Gottesdiensten hier in Germering beginnen. Wir starten ganz bewusst an einem Sonntag mit echten Gottesdiensten, weil das für uns unser Ostern, also „unsere Auferstehung“ ist, so wie jeder Sonntag den Beginn von etwas Neuem markiert, normalerweise den Beginn einer neuen Woche.

Wie wird das konkret aussehen?

Wir werden in der Pfarrei St. Cäcilia am Sonntagvorabend, 9. Mai, zur gewohnten Zeit um 17.30 Uhr eine Eucharistiefeier begehen. In St. Martin werden wir am Sonntag, 10. Mai um 9.30 Uhr Eucharistie feiern. In der Pfarrei St. Johannes Bosco gibt es am Samstag, 9. Mai, um 18 Uhr eine Wort-Gottes-Feier mit Kommunionausteilung und am Sonntag, 10. Mai, um 11 Uhr eine Eucharistiefeier. In der Dorfkirche St. Jakob sind leider bis auf weiteres keine öffentlichen Gottesdienste möglich, da der erforderliche Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann.

Solche öffentlichen Gottesdienste sind nur unter strengen Auflagen erlaubt.

Ja. Diese sind auch absolut sinnvoll, um die Gesundheit unserer Gläubigen zu schützen. Auf der anderen Seite bedeuten diese Auflagen auch umfassende Maßnahmen vor Ort.

Wie sehen diese Maßnahmen aus?

Zunächst einmal muss man sich für jeden dieser Gottesdienste vorher in dem entsprechenden Pfarrbüro telefonisch anmelden.

Das ist ja wie bei Erstkommunion- oder Firmgottesdiensten.

Stimmt. Im Grund genommen ist der Zweck dieser Anmeldungen derselbe. Es geht schlicht und einfach darum, dass die Kirche nicht überfüllt ist, dass sich die Leute nicht gegenseitig auf die Füße treten. Auf die Füße treten im Sinne von zu viel Nähe, denn Nähe geht während der Corona-Pandemie gar nicht. Wir werden in unseren Kirchen dafür sorgen, dass die Gläubigen untereinander mindestens zwei Meter Abstand halten. Das führt natürlich dazu, dass in den Gotteshäusern zwangsläufig weniger Plätze zur Verfügung stehen als zu normalen Zeiten. Vor jedem Gottesdienst werden Ordner eine entsprechende Zuteilung der zur Verfügung stehenden Plätze übernehmen. Freilich wird es zu solchen Gottesdiensten kein Begleit- oder Rahmenprogramm geben, beispielsweise die Kleine Kirche zur Betreuung von kleineren Kindern während des Gottesdienstes oder das Kirchencafé nach dem Gottesdienst.

Wie sieht es mit den Hygienevorschriften aus?

Die Gottesdienste dürfen nur mit einer Mund-Nasen-Maske besucht werden. Das werden Ordner überwachen. Das sollten die Leute ja mittlerweile aus Geschäften und Läden kennen. Einweghandschuhe sind auch eine Überlegung wert. An den Kirchentüren stehen Spender mit Desinfektionsmitteln, die verpflichtend zu benutzen sind. Und, wie gesagt: Es geht bei all dem nicht um die Einführung neuer liturgischer Elemente; es geht um nichts weniger als die Gesundheit von uns allen bis hin zum Schutz von Menschenleben. Und Leben – das ist ein zutiefst kirchliches Anliegen.

Wie verhält es sich mit denen, die den Gottesdienst halten?

Wir werden auf den Ministrantendienst einstweilen verzichten, mindestens so lange, wie es keinen regulären Schulbetrieb gibt. Das ist übrigens etwas, das mir persönlich sehr fehlen wird, denn unsere Ministrantinnen und Ministranten sind zu normalen Zeiten mit Feuereifer dabei, und ich vermisse sie einfach. Die Kommunionspender, und dazu gehört auch der jeweilige Zelebrant des Gottesdienstes, werden sich vor der Kommunionausteilung die Hände desinfizieren, eine Mund-Nasen-Maske und Einmalhandschuhe anlegen. Die Spielregeln zur Kommunionausteilung werden unsere Sekretärinnen schon bei der Anmeldung zu jedem Gottesdienst erläutern.

Wie geht es mit den ersatzweise angebotenen Live-Stream-Gottesdiensten aus der Alten Martins-kirche weiter?

Das wird beibehalten. Wir werden weiter Livestream-Gottesdienste aus der Alten Martinskirche anbieten, damit alle die freie Entscheidung haben, in welcher Form sie den Sonntag feiern – vor allem Menschen sogenannter Risikogruppen. Ab dem 9. Mai gibt es ihn jeden Samstag um 19 Uhr. Und am 10. Mai gibt es zusätzlich einen virtuellen Kindergottesdienst, übrigens zum Segensfisch, der derzeit auf dem Platz vor der Pfarrkirche St. Johannes Bosco entsteht. Wir freuen uns, in welcher Weise auch immer, unseren Glauben miteinander zu feiern.