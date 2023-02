Neue Ganztagsbetreuung an Kleinfeldschule - bisheriges Angebot entfällt

Ab dem Schuljahr 2023/24

Von Klaus Greif

Ab dem neuen Schuljahr tritt eine Änderung in der Grundschule an der Kleinfeldstraße ein. Die Mittagsbetreuung wird durch eine offene Ganztagesschule ersetzt.

Germering – Die Grundschule an der Kleinfeldstraße bietet ab dem neuen Schuljahr eine offene Ganztagesschule für die 1. bis 4. Klassen an. Das bisherige Angebot der Mittagsbetreuung durch die Arbeiterwohlfahrt (AWO) entfällt dann. Mehrkosten entstehen der Stadt durch die Umstellung nicht. Der Sozial- und Jugendausschuss stimmte dem neuen Angebot ohne Diskussion zu.

Zurzeit können Eltern, die auf eine ganztägige Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind, an der Kleinfeldstraße auf folgende zwei Angebote setzen: den Kinderhort KIK und die Mittagsbetreuung der AWO. Während der Hort unverändert fortbesteht, wird die Mittagsbetreuung ab dem nächsten Schuljahr durch die offene Ganztagesschule ersetzt. Beide Angebote gleichzeitig dürfen den Förderrichtlinien des Kultusministeriums zufolge nicht angeboten werden, erklärte Sozialamtsleiter Martin Rattenberger im Ausschuss.

Bei einer offenen Ganztagsklasse wird am Nachmittag kein regulärer Unterricht angeboten. Es gibt stattdessen nach der Mittagsverpflegung eine Hausaufgabenbetreuung mit Förderangeboten sowie ein umfangreiches Freizeitangebot. Schulischer Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften können aber ebenfalls angeboten werden.

Der größte Unterschied zur bisherigen Mittagsbetreuung ist, dass die Kinder nicht an vier Tagen angemeldet werden müssen. Die Eltern können ihre Kinder auch für zwei oder drei Tage anmelden – allerdings gilt dies dann für das gesamte Schuljahr. Die Unterrichtszeit geht aber ebenso bis 16 Uhr. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) übernimmt auch die Trägerschaft für das Grundschul-Modell.

Für Kinder, die bisher die Mittagsbetreuung besucht haben, ändert sich organisatorisch nichts, da die Arbeiterwohlfahrt Germering auch in der offenen Ganztagsschule eine Anschlussbetreuung für den Freitagnachmittag anbieten wird. Des Weiteren fallen, bis auf die optionale Anschlussbetreuung, im Rahmen des neuen Angebots keine Elterngebühren an.

Für die Stadt ändert sich kostenmäßig wenig, weil der bisherige Zuschuss an die AWO für die Mittagsbetreuung entfällt. Dies entspricht in etwa den Ausgaben für die offene Ganztagesschule in Höhe von rund 64 000 Euro jährlich. Klaus Greif