Günstiger Wohnen mit Blick auf die Alpen - und mit Feng Shui

Von: Klaus Greif

Von oben sieht man die Dorfkirche St. Martin, die Alpen und das Postverteilzentrum. © mm

Östlich des Germeringer Feuerwehrhauses an der Augsburger Straße wird seit Jahren gebaut. An den Gemeindewiesen, so heißt die neue Erschließungsstraße, entsteht ein Wohn- und ein Gewerbegebiet.

Germering – Der größte Teil der Wohnanlage, die sich direkt im Rücken der Feuerwehr befindet, ist schon fertiggestellt. Das noch fehlende Gebäude im Norden dieses Areals war jetzt Ziel einer Besichtigung.

Mietmindernd

Die Investoren Reinhard Lohwasser und Manfred Gabriel vom Unternehmen Advisum hatten die Stadtratsmitglieder eingeladen, um ihnen das Projekt kurz vor der endgültigen Fertigstellung zu präsentieren. Dabei machten sie vor allem auf eines aufmerksam: 30 Prozent der entstandenen Wohnungen werden freiwillig mietgemindert angeboten. Diese Wohnungen werden dann um zehn Prozent unter dem Quadratmeterpreis des Germeringer Mietspiegels vermietet, erzählte Gabriel. Die Mietpreisbindung habe man auf 20 Jahre festgelegt. Der Stadt Germering habe man zudem ein Vorschlagsrecht für die Mieter eingeräumt.

OB Andreas Haas wies darauf hin, dass die Planungen des Gebiets noch aus einer Zeit stammen, als die Stadt noch nicht das Konzept der sozialen Bodennutzung (Sobon) beschlossen habe. Das von Advisum angebotene Modell der Mietminderung sei völlig ohne Einbindung der Stadt entstanden.

58 Wohnungen

Im noch nicht fertigen Gebäude entstehen 58 Wohnungen, von den 53 günstiger als üblich gemietet werden können. Es handelt sich um Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen, die vor allem in den oberen Etagen einen eindrucksvollen Blick über die Dorfkirche St. Martin auf die Alpenkette erlauben. Die Balkone sind dabei nicht rechteckig gebaut, sondern weisen eine geschwungenen Form auf.

Beim Blick nach unten fällt auch auf, dass die Wege zwischen den Häusern ebenfalls nicht gerade verlaufen. Laut Manfred Gabriel habe man sich hier an der chinesischen Feng-Shui-Lehre orientiert, in der runde Formen für mehr Harmonie sorgen.

Dass sie außergewöhnliche Investoren sind, verdeutlicht Gabriel mit dem Hinweis darauf, dass keine der Wohnungen veräußert wird: „Wir wollen das für unsere Kinder und Kindeskinder erhalten.“ Die beiden Investoren waren es übrigens auch, die der Stadt zu Beginn des Ukraine-Krieges Container für die Flüchtlinge übergeben haben, die jetzt an der Augsburger Straße stehen.

