Riesiges Gebäude steht fast leer - sie aber bringen Leben in ein totgesagtes Haus

Von: Lisa Fischer

Freuen sich, dass sie noch länger in der Harfe bleiben dürfen: (v.l.) Eric Nahm, Inhaber der Tanzschule, und die Tanzlehrer Elena Roth und Maximilian Wehrer. © Lachmichtanzen

Räumlichkeiten im Zentrum von Germering sind rar und teuer. Und doch steht ein riesiges Gebäude fast leer. Nur noch wenige Mutige harren aus – immer mit dem Damoklesschwert der Kündigung über sich.

Germering – Doch bisher hat sich ihre Standhaftigkeit ausgezahlt.

In direkter Nachbarschaft zur Stadthalle, entlang der Gabriele-Münter-Straße befindet sich ein Gebäudekomplex, der in der Stadt als „Germeringer Harfe“ bekannt ist. Gebaut im Jahr 1994 wurde das Gebäude im Jahr 2016 an die Rock Capital Group verkauft. „Große Auswirkungen auf die Mieter wird dies aber nicht haben“, hieß es damals in einem Bericht unserer Zeitung. Mittlerweile ist klar: Die Harfe wird abgerissen.

Germeringer Harfe: Bekannte Geschäfte sind schon raus

Wann es so weit ist, darüber wird immer wieder spekuliert. Lange ging man davon aus, dass der Abriss Anfang 2023 beginnen wird. Zahlreiche Unternehmen wie die Firma Docuware, die Software-Spezialisten C4B, die Buchhandlung Lesezeichen, Praxen und die Volkshochschule haben sich deshalb schon lange eine andere Bleibe gesucht. Erst im Dezember schloss das Hendlhaus im Erdgeschoss seine Türen – die Zukunft seiner Wirtschaft war für Gastronom Horst Jirgl zu ungewiss.

Germeringer Harfe: Die Aktion Brücke

Doch noch herrscht ein wenig Leben in dem Gebäudekomplex. Es gibt sogar Mieter, die eingezogen sind, trotz der Nachrichten über den Abriss und trotz befristeter Mietverträge. So zum Beispiel die Obdachlosenhilfe „Aktion Brücke“. Für die Ehrenamtlichen war der Einzug in die fast leer stehende Harfe der zweite Umzug innerhalb kürzester Zeit.

Nach ihrer Gründung im Winter 2020 und dem Lager in einer Privatgarage ging es erst in die (wegen der Pandemie) ungenutzten Vereinskabinen des SC Unterpfaffenhofen. Als der Spielbetrieb wieder losging, musste die Obdachlosenhilfe raus und zog im Juni 2021 in die alten Büros von Docuware. „Letztes Jahr im August mussten wir dort wieder ausziehen, weil der Pachtvertrag ablief“, berichtet Anja Sauer, Vorstandsvorsitzende der Germeringer Obdachlosenhilfe.

Der Abriss droht: Bis vor kurzem war im Erdgeschoss der Harfe noch das Hendlhaus. © mm

Doch komplett verlassen musste der gemeinnützige Verein mit seinen mittlerweile 150 Mitgliedern die Harfe noch nicht: Nach Rücksprache mit der Rock Capital Group ging es ins Erdgeschoss, in den Laden eines ehemaligen Raumausstatters. „Wir sind sehr dankbar dafür, dass die Eigentümer das für uns möglich gemacht haben“, sagt Anja Sauer. Miete müsse die Obdachlosenhilfe nicht zahlen, „nur die Unkosten, wie Strom und Betriebskosten“. Und noch mehr freut sich die Vorsitzende darüber, dass der aktuelle Nutzungsvertrag nicht im Dezember endet, sondern um ein Jahr verlängert wird. „Wir hoffen, dass sich der Abriss noch lange verzögert“, sagt Anja Sauer. Denn damit würde sich auch das Problem verschieben, einen neuen Lagerraum zu suchen. Das wird schon deshalb schwierig, weil die Obdachlosenhilfe immer mehr Platz braucht.

Über die Verlängerung des Mietvertrags freut sich auch Eric Nahm, Inhaber der Tanzschule „Lass mich tanzen“ im ersten Stock der Harfe. „Es gab ja den Termin, dass wir Ende diesen Jahres raus müssen, aber es ist wie immer bei den großen Projekten, es verzögert sich“, sagt der 33-Jährige. „Als ich die Tanzschule vor zehn Jahren übernommen habe hieß es, dass der Edeka gegenüber abgerissen wird. Das hat schließlich auch neun Jahre gedauert.“

Germeringer Harfe: Besser ohne Nachbarn als gar nicht

In der Tanzschule sei man froh darüber, noch länger bleiben zu dürfen. „Klar ist es schöner, wenn man Nachbarschaft hat“, sagt Inhaber Nahm. „Und vor allem mit dem Hendlhaus als Nachbar war die Verpflegung optimaler als jetzt“, fügt er hinzu. Von den Tanzschülern, ob jung oder alt, höre man oft, dass sie nicht verstehen würden, warum man das komplette Gebäude abreißen möchte. „Viele sagen, man könnte es ja herrichten und etwas Cooles daraus machen“, sagt der 33-Jährige.

Nahm und sein Team würden sich trotz der Vertragsverlängerung parallel nach einem anderen Standort umsehen. Und sie bleiben optimistisch: „Es wird immer eine Lösung geben, die Musik wird weiterspielen und es wird weiter getanzt“, sagt der Inhaber der Tanzschule.

