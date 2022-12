Familienbetrieb am Bahnhof Harthaus - hier gibt es Börek und Breze

Von: Lisa Fischer

Ein echter Familienbetrieb: In Meli’s Backshop am S-Bahnhof Harthaus helfen die 17-jährige Melisa (l.) und die sechsjährige Melike ihrer Mama Nurten Varli. © Peter Weber

Bei „Meli’s Backshop“ am Bahnhof Harthaus bekommen Pendler und Schüler Essen auf die Hand oder einen Cappuccino zum Verweilen. Auch Großkunden bedient die Inhaber-Familie Varli. Darunter sind ein Hotel und eine Pension, die nach der Schließung der Dorfbäckerei plötzlich ganz ohne Frühstück für die Gäste dastanden.

Germering – Vormittag, 11 Uhr: Am Bahnhof Harthaus stehen vereinzelt ein paar Leute fröstelnd auf dem Bahnsteig und warten auf die nächste S-Bahn. Ein paar Meter vor der Bahnunterführung in der St.-Cäcilia-Straße steht Nurten Varli im Warmen – in ihrem nach frischgebackenen Semmeln duftenden Backshop.

Brezen und Semmeln neben Weinblättern und Börek

Vor über einem Jahr hat die Germeringerin das Geschäft eröffnet. Das Sortiment in „Meli’s Backshop“ ist türkisch und bayrisch: Da gibt es Brezen, Semmeln, Wurst- und Käseteller und belegte Brotzeit. „Aber wir haben auch Börek mit Kartoffeln und Spinat, gefüllte Weinblätter und türkische Brotaufstriche“, sagt die 17-jährige Tochter Melisa.

Nur eines findet man in dem Backshop nicht: Fahrkarten. „Am Anfang kamen oft ältere Personen vorbei und haben gefragt, ob sie bei uns Fahrkarten kaufen können“, erzählt Melisa. Ihnen habe sie dann meist geholfen, Karten auf dem Bahnsteig am Automaten zu kaufen. Fahrkarten gibt es nämlich nur noch aus dem Automaten, seitdem der benachbarte DB-Kiosk auf dem Bahnsteig während des Lockdowns geschlossen wurde.

Der ehemalige Kiosk am Bahnhof: Der DB-Shop musste vor mehreren Monaten schließen. © Peter Weber

Auch das Modegeschäft, das zuvor in den Räumen von „Meli’s Backshop“ beheimatet war, machte während der Corona-Pandemie zu. „Ich hatte immer im Hinterkopf, wenn die Mieterin rausgeht, möchte ich in die Räume einziehen“, sagt Nurten Varli, die das Haus von ihrer Oma geerbt hat.

Der Tag bei der Inhaberin von Meli’s Backshop beginnt schon um 3 Uhr morgens, wenn es heißt Brezen und Semmeln aufzubacken, sowie Kuchen und Sandwiches herzurichten. Außerdem beliefert die 39-Jährige die nahe Cewe-Kantine sowie ein Germeringer Hotel und eine Pension zum Frühstück. Letztere standen von heute auf morgen ohne Frühstück-Angebot für ihre Gäste da, nachdem die Dorfbäckerei zugemacht hatte, erzählt Nurten Varli. „Dann kam die Anfrage rein und ich habe sofort ja gesagt. Wir Germeringer Läden halten einfach zusammen.“

Bleibt etwas am Ende des Tages übrig, wird es nicht weggeschmissen. Dienstags holt die Germeringer Tafel und an anderen Tagen die Lebensmittelretter Fürstenfeldbruck übrig gebliebene Waren ab. „Das war mir wichtig“, sagt die Chefin.

Weiß und blau ist das Farbkonzept des Cafés. Es ist türkisch und bayrisch zugleich, sagt Nurten Varli. © Peter Weber

Genauso wichtig und durchdacht ist das Konzept des Backshops. „Mitten in der Corona-Pandemie habe ich mir überlegt, was ist systemrelevant?“ Lebensmittel werden immer gebraucht, so die Schlussfolgerung der zweifachen Mutter. „Also habe ich mir gedacht, ich eröffne eine Aufbackbäckerei.“

Bayern und Türkei im Farbkonzept aufgefangen

So entschied sich die gelernte Apothekenhelferin in Rücksprache mit ihrer Familie, den Backshop zu eröffnen. Bis dahin musste einiges getan werden. „Wir haben alle Leitungen neu verlegt, zum Beispiel Wasser oder Starkstrom“, sagt die Inhaberin. Auch ein neuer Anstrich musste her. Die 17-jährige Tochter Melisa half bei der Wahl der Inneneinrichtung mit und entwarf mit ihrer Mutter ein Farbkonzept – weiß und blau. Dieses zieht sich durch den gesamten Laden. An der Wand hängen Porzellanteller mit weiß-blauen Ornamenten darauf. „Das Geschirr ist typisch für meine türkische Geburtsstadt Kütahya“, sagt Nurten Varli. Und blau-weiß würde ja ebenso gut zu Bayern passen, ergänzt die Chefin.

Das Logo leitet sich aus der türkischen Herkunft der Inhaberin sowie den Namen ihrer Töchter ab. © Peter Weber

Besonders stolz sind Mutter und Tochter auf das Logo ihres Backshops: In der Mitte eines hellblauen Kreises steht in weißen Lettern der Name „Meli’s Backshop“. „Meli“ leitet sich aus den beiden Vornamen der Varli-Töchter ab: Melisa und Melike (6). Dass das „M“ einer Breze ähnelt, war das i-Tüpfelchen zum Namen für den Backshop.

Und auch die türkische Heimatstadt taucht in dem Logo wieder auf: „Ich wollte unbedingt die schönen Ornamente dabei haben“, sagt Nurten Varli. Eine Nachbarin, die sich mit Design und Gestaltung auskennt, vollendete das Logo, das sich unter anderem auf den Schaufenstern wieder findet und nun den Fußweg zum S-Bahnhof Harthaus ziert.

