Stadt steht finanziell überraschend gut da

Von: Klaus Greif

Das Rathaus in Germering. (Archivfoto) © tb

Der Haushalt für das laufende Jahr steht. Die Einnahmen haben sich weit besser entwickelt, als noch vor einem Jahr zu erwarten war. Die Stadt kann deswegen in diesem Jahr auf eine Neuverschuldung verzichten, die Überschüsse steigen sogar kräftig an.

Germering – Kämmerer René Mroncz startete seine Ausführungen zum Etat 2022 im Hauptausschuss mit einer positiven Nachricht: „Die Entwicklung ist insgesamt besser als erwartet.“ Trotz Corona seien beispielsweise die Einnahmen aus der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer um rund 4,2 Millionen Euro höher ausgefallen als gedacht. Das Gewerbesteuer- aufkommen liegt dann bei 24 Millionen Euro, aus der Einkommensteuer erhält die Stadt rund 33 Millionen Euro. Den aktuellen Steuerschätzungen zufolge wird der positive Trend anhalten, erklärte Mroncz: „Wir rechnen weiter mit einer jährlichen Steigerung von 5,1 Prozent.“

Leistungsfähigkeit ist gegeben

Alles in allem führt das dazu, dass der Haushaltsüberschuss von derzeit 5,3 auf rund zwölf Millionen Euro steigt. Folge: Eine geplante Darlehensaufnahme ist nicht mehr notwendig. Weil die Überschüsse auch die nächsten Jahre gesichert sind, sei die sogenannte dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt weiter gegeben.

Das war es aber schon mit den positiven Nachrichten. Die Energiepreise, die aktuelle Ukraine-Krise, aber auch die anhaltende Pandemie stellten Unsicherheiten dar, die keine verlässlichen Prognosen mehr zuließen. Konkrete Sorgen machen Kämmerer Mroncz aber auch die anstehenden erheblichen Investitionen. Bis 2025, dem Ende des Finanzplanungszeitraums, müsse die Stadt rund 128 Millionen Euro in die Hand nehmen – das sind rund vier Millionen Euro mehr, als im vergangenen Haushalt eingeplant waren.

Schulen

Das meiste Geld muss dabei für Neubauten und Sanierungen der Schulen ausgeben werden, nämlich 70 Millionen Euro. Dabei taucht im Haushalt erstmals auch die Grundschule am Kreuzlinger Feld auf. Der Bau würde insgesamt rund 29 Millionen Euro verschlingen. Baukostensteigerungen von 15 Prozent sind laut Mroncz hier und bei allen anderen Bauvorhaben eingerechnet worden.

Die Investitionen sind mit ein Grund dafür, dass der Schuldenstand trotz aktuell guter Lage bis 2025 von jetzt 28 auf dann 41 Millionen Euro steigt. Aus Sicht von OB Andreas Haas ist dies aber immer noch verhältnismäßig gut: „13 Millionen Euro Kredit bei 120 Millionen Euro Investitionen können sich noch sehen lassen.“

Die Stadtratsmitglieder billigten nach kurzen Diskussionen bei der Durchforstung des Investitionsprogramms (siehe Kasten) den Etat. Die endgültige Abstimmung im Stadtrat folgt im März.

Das sind die wichtigsten Investitionen

Die Führungsriegen beider Feuerwehren verfolgten wie jedes Jahr die Haushaltsberatungen in voller Stärke. Der Grund liegt auf der Hand: Die Investitionen für die Retter gehören immer mit zu den höchsten Gesamtetats. Das meiste Geld kommt aktuell der Germeringer Wehr zugute: Die Erweiterung (siehe Foto) des Gerätehauses an der Augsburger Straße schlägt 2022 und 2023 mit fast fünf Millionen Euro zu Buche. Insgesamt werden für die Feuerwehren bis 2025 Investitionen in Höhe von 6,8 Millionen Euro fällig, erklärte OB Haas.

Bei den städtischen Schulen ist diese Summe um einiges höher: Rund 70 Millionen Euro steckt die Stadt in Neubauten und Sanierungen. Erstmals aufgeführt ist dabei die geplante Grundschule am Kreuzlinger Feld, die rund 29 Millionen Euro kosten wird. Hier werden aber auch schon 5,6 Millionen Euro an Einnahmen gegengerechnet, die der Investor wegen der Sozialen Bodennutzung (SOBON-Abgabe) zahlen muss. Der Neubau der Kirchenschule schlägt bis 2025 mit rund 32,7 Millionen Euro zu Buche. Der Bau beginnt nächstes Jahr mit dem Abbruch der alten Turnhalle.

Dass es bei den Investitionen nicht immer nur bergauf gehen muss, war beim Punkt „Soziale Einrichtung für Wohnsitzlose“ zu sehen. Christian Gruber (SPD) wunderte sich, dass für die Übernahme von Mietrückständen und Kautionen für Obdachlose jährlich nur noch 15 000 statt bisher 25 000 Euro eingeplant sind. Kämmerer René Mroncz wies darauf hin, dass man sich am tatsächlichen Bedarf orientiert habe. Sozialamtsleiter Martin Rattenberger ergänzte dies mit dem Hinweis, dass die Zahl der Obdachlosen stark zurückgegangen ist: 2019 waren es 120, aktuell zählt die Stadt nur noch 70.

Einen größeren Posten machen im Haushalt auch die Umbaupläne beim SC Unterpfaffenhofen aus. Für ein neues Stockschützenheim, eine Mehrzweckhalle und ein Verwaltungsgebäude werden bis 2025 rund 2,5 Millionen Euro fällig.

Die schon lange geplante Sanierung des Hallenbads soll 2024 beginnen. Insgesamt werden hier bis 2026 rund 6,2 Millionen Euro verbaut. SPD-Fraktionssprecher Christian Liebetruth drang erfolgreich darauf, dass das aktuell nicht eingeplante Lehrschwimmbecken zumindest als Merkposten erwähnt werden soll.

Ein kleiner aber überraschender Posten taucht im Straßenbauprogramm beim Punkt „Lichtsignalanlagen“ auf: Für die Umprogrammierung der Ampeln entlang der Spange sind 50 000 Euro vorgesehen. Notwendig ist dies, weil die Polizei wegen der Unfall-Häufung an eine Tempo-Reduzierung von 60 auf dann 50 Stundenkilometer denkt, erklärte Kämmerer Mroncz auf Nachfrage. Beschlossen ist dies allerdings noch nicht. kg

