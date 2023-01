Energiesparen: Heftige Kritik an der Winterbeleuchtung

Germering

Die Stadt hat sich beim Thema Energiesparen aus Sicht des Bund Naturschutzes (BN) nicht mit Ruhm bekleckert. Mitglied Hans-Jürgen Gulder äußerte bei der Jahresversammlung heftige Kritik am Betrieb der Weihnachtsbeleuchtung

Germering – Hans-Jürgen Gulder nahm bei der Mitgliederversammlung des BN in der Stadthalle kein Blatt vor den Mund: „Die Stadt ist so was von träge. Oberbürgermeister und Stadtbaumeister tun zu wenig,“ äußerte er recht deutlich. Was er konkret meinte, war, dass das Anliegen auch des BN, die Weihnachtsbeleuchtung um die Hälfte zu reduzieren, nicht beachtet worden sei. Nicht einmal zu einer Abschaltung ab einer bestimmten Uhrzeit habe man sich durchringen könnte, führte Gulder weiter aus. Hinweise der Stadt, man habe ja LED-Beleuchtung genutzt, konterte er: „Das war schon vor Jahren Beschlusslage.“ Hier werde der Versuch unternommen, sich reinzuwaschen.

Daraus schloss Gulder, Ex-Umweltbeirat und früher Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im Landkreis: „Die Stadt wurstelt weiter vor sich hin.“ Aktiv werde die Stadt nur dort, wo Fördergelder ausbezahlt würden. Als Beispiel nannte Gulder die Fahrradstraßen. „Daraus entsteht mir eine Stimmung mit zu viel Friede, Freude und Eierkuchen.“

Krötenwanderung

Etwas leiser fiel die Kritik an den Behörden in Sachen Krötenwanderung aus. Laut der BN-Ortsvorsitzenden Annette Kotzur sind im vergangenen Jahr im Bereich der Gautinger Straße 91 Tiere gerettet werden, insgesamt seien es über 160 gewesen. Kotzur hob dabei die große Mitgliederbeteiligung hervor. An zwei Abenden waren je 15 Teilnehmer unterwegs.

Allerdings habe es keinen schützenden Zaun gegeben. Kotzur monierte auch, dass die auf 50 Stundenkilometer festgelegte Geschwindkeitsbegrenzung, die für den Zeitraum der Krötenwanderung galt, zu hoch gewesen sei. „Mehr haben sie uns einfach nicht zugelassen“, monierte Annette Kotzur. Man werde sich bemühen, in diesem Jahr auf 30 Stundenkilometer zu kommen. Die Maßnahme in Bezug auf die Krötenwanderung sei in jedem Fall bei der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Fürstenfeldbruck angemeldet.

Jahresbilanz

Insgesamt zeigte man sich bei der Versammlung, bei der keine Wahlen anstanden, zufrieden mit der Vernetzung. Insbesondere zu den Gruppen „Omas for future“ und „Bündnis Zukunft“ sei der Kontakt gut.

Die Ortsgruppe selbst kann mit rund 700 Mitgliedern punkten. Auch der Kassenstand zum Dezember 2022 wies im Vergleich zum Jahresende 2021 nur ein kleines Minus knapp im dreistelligen Bereich auf.

Zufrieden ist man ebenso mit der Beteiligung an der Kindergruppe. Im Schnitt nehmen laut Stefanie Pockrandt-Gauderer 20 Mädchen und Buben im Alter von sechs bis 13 Jahre an den monatlichen Treffen am Germeringer See teil. Die BN-Ortsgruppe will auch weiterhin keine verpflichtenden Beiträge für die Kindergruppe erheben.

Pläne

Diskutiert wurde auf der Versammlung darüber, einem Beispiel der Ortsgruppe aus Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf) zu folgen. Die hatte im vergangenen Jahr Gärten darauf geprüft, wie naturnah sie angelegt seien. Nur ein knappes Drittel der privaten Gärten seien da halbwegs als naturnah durchgegangen.

In Germering will der BN dazu andere Vereine wie die Eugenheimer oder für den Gartenbau mit ins Boot nehmen. Man beschloss mit Waldkraiburg Kontakt aufzunehmen, um Erfahrungen auszutauschen.

