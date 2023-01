Automatischer Notruf von Unfallfahrzeug: Hilfreiche Technik versetzt Retter in Hektik

Von: Thomas Benedikt

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden Verletzten (Symbolbild). © Dominik Götz fib Foto

Für viel Aufregung bei den Einsatzkräften hat am Samstag in Germering ein eigentlich nützliches technisches Hilfsmittel gesorgt.

Germering - Gegen 13 Uhr eilten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Verkehrsunfall bei der Autobahnauffahrt Germering Süd. Das Besondere: Eines der am Unfall beteiligten Fahrzeuge hatte nach dem Zusammenstoß automatisch den Notruf gewählt. Da der Fahrer jedoch nicht auf die Ansprache durch die Rettungsleitstelle reagierte, musste diese vom Schlimmsten ausgehen und schickte auch Rettungskräfte zur Personenrettung an die Unfallstelle.

Vor Ort stellte sich die Situation dann allerdings nicht so dramatisch dar. Zwar entstand an beiden beteiligten Fahrzeugen ein Totalschaden. Die Fahrer wurden aber nur leicht verletzt und konnten nach der Unfallaufnahme selbstständig die Heimreise antreten.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 26-jähriger Magdeburger mit seinem VW an der Anschlussstelle links in Richtung A96 abbiegen wollte und dabei eine entgegenkommende 25-Jährige mit ihrem Mazda übersah. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen und mussten abgeschleppt werden. An der Kreuzung kam es für etwa eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen.