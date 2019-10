Germering hilft vom Erdbeben zerstörtem Dorf in Italien

Die Deutsch-Italienische Gemeinschaft (DIG) hat im Rahmen einer Reise in die Marken 12 000 Euro an Bürgermeister Mauro Falcucci von Castelsantangelo sul Nera übergeben.

Germering – Das mittelitalienische Dorf war 2016 und 2017 von zwei schweren Erdbeben heimgesucht worden. Die Germeringer Hilfe soll beim Wiederaufbau speziell für einen Gemeinschaftsraum in einem geplanten Begegnungszentrum eingesetzt werden.

DIG-Vorsitzender Bruno Diazzi und seine Mitstreiter hatten ursprünglich geplant, die Spende am Ort des Erdbebens selbst zu übergeben. Das war laut DIG-Sprecher Heiner Schütz aber nicht möglich: Die Straßen nach Castelsantangelo sul Nera sind aus Sicherheitsgründen auch zwei Jahre nach dem bislang letzten Beben noch nicht für den Verkehr freigegeben.

Bürgermeister Falcucci besuchte die Germeringer Reisegruppe deswegen in deren Hotel in Grottamare an der nahen Küste und zeigte im Hotel ein Video, das das Ausmaß der Zerstörung in dem Ort eindrücklich deutlich machte.

Ein Teil der übergebenen 12 000 Euro resultiert aus den Spenden der Zuschauer zweier Jahresabschlusskonzerte der DIG in der Stadthalle. Falcucci bedankte sich deswegen ausdrücklich bei allen Germeringern, die auf diese Weise geholfen haben. Er lobte „ein Europa, das nicht nur aus politischen Kontakten, sondern auch aus Freundschaften zwischen den Bürgern besteht“.

Im Rahmen der Reise besuchten die DIG-Mitglieder unter anderem auch die Tropfsteinhöhlen von Frassassi sowie die Orte Ascoli Piceno, Torre die Palme, Moresco und Carassai. In allen Dörfern wurde den Germeringer Gästen Heiner Schütz zufolge viel Freundschaft entgegen gebracht. Es kam zu vielen Begegnungen mit Bürgermeistern, örtlichen Vereine und Bürgern. kg