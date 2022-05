Hospiz und Frauenhaus sind fertig

Von: Klaus Greif

Das gesamte Haus macht einen sehr hellen und freundlichen Eindruck. © Weber

Das neue Hospiz mit angeschlossenem Frauenhaus ist ffiziell an die künftigen Mieter übergeben worden. Beim Festakt in der Tiefgarage würdigte Landtagspräsidentin Ilse Aigner das Projekt der Sozialstiftung.

Germering – Das „Max-und-Gabriele-Strobl-Haus – Haus der Geborgenheit“ ist benannt nach den zwei Gründern der gleichnamigen Stiftung, die das Grundstück an der Unteren Bahnhofstraße für den Bau zur Verfügung stellte. Diese Stiftung agiert unter dem Dach der Germeringer Sozialstiftung, die das Projekt letztlich realisierte. Bedingung der Grundstücksspende war es von Anfang an, dass hier ein Hospiz und ein Frauenhaus entsteht.

Der Neubau ist jetzt so gut wie vollendet, berichtete Stiftungsvorstand Christian Ganslmeier beim Festakt. Allerdings handle es sich eher um eine Übergabe-, keine Einweihungsfeier. Bezogen, eingerichtet und betrieben wird das Haus von der eigens gegründeten Hospiz-Gesellschaft und vom Verein Frauen für Frauen erst Mitte Juni. Die leichte Verzögerung ist laut Ganslmeier der Pandemie verschuldet.

Lob für die Stiftung

Festrednerin Ilse Aigner erinnerte daran, dass ihr die Sozialstiftung nicht unbekannt ist – sie hat ihr im vergangenen Jahre den Bürgerpreis des bayerischen Landtags überreicht. Was die Stiftung leiste, sei etwas ganz besonderes, sagte die Landtagspräsidentin, die vor allem die Breite des Engagements der Sozialstiftung würdigte: „Seit 20 Jahren lindern Sie Not und helfen den Menschen“, sagte sie zu den anwesenden Mitgliedern der Stiftung. Das jetzige Vorhaben sei die Krone: „Das Hospiz und das Frauenhaus sind ein echtes Großprojekt. Das zu stemmen war eine enorme Kraftanstrengung.“

Vize-Landrätin Martina Drechsler sagte, dass der Name „Haus der Geborgenheit“ alles ausdrücke, was das Gebäude sein soll. Die wichtige ambulante Arbeit des Hospizvereins, dessen ehrenamtliche Helfer seit über 20 Jahren im Einsatz sind, werde jetzt durch diese stationäre Form ergänzt. Das Frauenhaus gehe einen neuen Weg und befinde sich künftig inmitten der Gesellschaft: „Die Frauen müssen sich hier künftig nicht mehr verstecken.“ Martina Drechsler sprach damit die Tatsache an, dass die Adresse des neuen Frauenhaus dank eines ausgeklügelten Sicherheitskonzepts nicht mehr verheimlicht werden muss.

Glückliches Germering

OB Andreas Haas meinte zu Beginn seiner Rede, dass man sich die Frage stellen könne, ob es gut sei, Hospiz und Frauenhaus mitten in der Stadt zu bauen. Manche würden sagen, es sei falsch, wenn einem hier jeden Tag Kummer und Leid begegnen und würden sagen: „Armes Germering“. Er sehe es genau anders: „Glückliches Germering“. Mitten in der Stadt stehe jetzt ein großes Haus des Lebens, so Haas. Der Tod gehöre zum Leben. Und im Hospiz werde versucht, das Ende des Lebens für die Betroffenen so selbstbestimmt wie möglich zu gestalten.

Auch im Frauenhaus werde gelebt und gelacht. Die Bewohnerinnen seien für ihn ganz starke Persönlichkeiten: „Sie haben den schwersten Schritt getan, um ihr Leid hinter sich zu lassen.“ Er ist sich sicher, dass die Nachbarn des Hauses sich über das Lachen der Kinder freuen werden, die im Garten des Frauenhauses spielen.

Der Festakt zur Übergabe des Max-und-Gabriele-Strobl-Hauses wurde aus Platzgründen in die Tiefgarage verlegt. © Weber

Herbert Stark, Stiftungsratsvorsitzender, erntete mit einer Zahl Beifall bei den Gästen: „Bei einer ersten Kalkulation der Baukosten im Jahr 2017 gingen wird von rund 10,4 Millionen Euro aus.“ Dies sei letztlich eingehalten worden: „Wir sind nicht teurer geworden.“ Auch die reine Bauzeit von nur eineinhalb Jahren für dieses Großprojekt sei ganz ordentlich.

Alt-OB Peter Braun würdigte das Projekt als Vorsitzender des Hospizvereins. Für die künftigen Mieter freuten sich Sina Muscholl (Hospiz Germering GmbH) und Anja Blöbner (Frauen helfen Frauen) über das neue „ganz besondere Haus“ (Muscholl). Stadtpfarrer Andreas Christian Jaster und Michael Lorenz (Dietrich Bonhoeffer-Kirche) spendeten anschließend den Segen der Kirche. Und dann konnten sich die Gäste einen ersten Eindruck vom hellen, freundlichen Bau machen.

