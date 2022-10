Ihre Hommage ans Theater fasziniert das Publikum

Von: Ulrike Osman

Teilen

Bescherten dem Publikum einen musikalischen Theaterabend (v.l.): Klaus Greif, Gabriele Misch, Carola Beil und Willi Hörmann. © Ulrike Osman

Die Theaterwelt hat gelitten in den zwei Pandemiejahren. Bühnen lagen brach, Zuschauerräume blieben leer. Das ändert sich nun.

Germering – Fast drohte die Theaterwelt in Vergessenheit zu geraten – dieser faszinierende Kosmos aus großen Künstlern und zuweilen auch großen Egos. Ihm widmeten Carola Beil, Gabriele Misch und Willi Hörmann gemeinsam mit Klaus Greif am Kontrabass die szenische Lesung „Tafelspitz in Bilbao“ – eine 90-minütige humorvolle Hommage ans Theater.

Die Aufführung war eine der ersten Veranstaltungen im neuen Hofsalon des Roßstall-Theaters. Er war früher ein Pferdestall, dann ein Requisitenlager und Probenraum. Nach einem Komplettumbau hat er sich in einen kleinen, feinen Saal für private Feiern und intime Kultur-Events verwandelt – mit niedriger Decke, Säulen, Bistro-Möbeln und einer Bar mit schick ausleuchtbarer, holzverkleideter Theke. Eine Bühne gibt es nicht und sie fehlt auch nicht. Was hier vorgeführt wird, findet auf Augenhöhe mit dem Publikum statt.

Verneigung vor dem Theater

Beil, Misch und Hörmann begaben sich für ihre Verneigung vor dem Theater auf einen Streifzug durch die Jahrhunderte. Durch inszenierte Texte wurden große Namen zum Leben erweckt – Goethe, Brecht, Milva, George Tabori, Giorgio Strehler, Joachim Meyerhoff, Gisela Stein.

Aus Dieter Dorns Feder erfuhr man von geradezu grotesken Pannen, die er in seiner langen Theaterpraxis miterlebte. Mal flog einem Schauspieler das Gebiss aus dem Mund, mal einem anderen die Brille von der Nase. Texthänger, Versprecher, ungeplante Lachanfälle – sie sind der schlimmste Feind des Schauspielers und markieren den schmalen Grat zwischen Triumph und Lächerlichkeit.

Man könnte sie aber auch als Brecht’sches Mittel der Verfremdung deuten, sinnierte Carola Beil. Der Begründer des epischen Theaters wollte ja gerade nicht, dass sich Darsteller vollständig mit ihrer Rolle identifizieren und dem Publikum eine perfekte Illusion bieten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Diven-Terror und alles andere als zartfühlende Regisseure lebten in der amüsanten Lesung wieder auf. „Wie stehen Sie denn da? Ich kann mich nicht satt ekeln“, soll der große Fritz Kortner einen bedauernswerten Mimen angeherrscht haben. Und weiter: „Von fünf Dingen, die ich Ihnen sage, machen Sie zehn falsch!“

Musikalische Akzente

Klaus Greif setzte zwischen den Texten musikalische Akzente, mal gestrichen, mal gezupft. Bei einem Auszug aus Patrick Süskinds „Kontrabass“, von Willi Hörmann mit Herzblut dargeboten und mit Szenenapplaus belohnt, stand gar Greifs Instrument kurzzeitig im Mittelpunkt. Auch begleitete er Gabriele Misch und Carola Beil bei einigen wohl sortierten Songs von Tom Waits, Voodoo Jürgens und vor allem auch von von Kurt Weill.

Einer der Weill-Titel war der „Bilbao-Song“. Und wie kam der Tafelspitz in den Programmtitel? Der ist bekanntlich eine Wiener Spezialität. Ob ihm schon aufgefallen sei, wie wenige Katzen es dort gebe, soll Dramatiker George Tabori während seiner Zeit in der österreichischen Hauptstadt einmal gefragt worden sein. Und wann er zuletzt Tafelspitz gegessen habe? Ein köstlich amüsiertes Publikum belohnte das Quartett mit begeistertem Beifall.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.