Ihre Modelle stimmen bis ins kleinste Detail

Teilen

Die Ausstellung der Modellbahnbauer im Amadeussaal der Stadthalle hat viele Besucher angelockt. © Kürzl

Die Modellbahn-Gemeinschaft Germering hat wieder eine groß angelegte Ausstellung in der Stadthalle veranstaltet.

Germering – Das Herzeigen der Landschaften und Modelle sei wichtig, betonte der Vorsitzende des Vereins, Bodo Pietsch. Obwohl die Entwicklungen der Corona-Pandemie genaue Planungen auch in desem Jahr erschwert haben, war er zufrieden mit der Resonanz: „Der Zuspruch war schon in Ordnung.“

Dass etwas weniger Besucher und auch weniger Aussteller gekommen waren, konnte Pietsch verschmerzen – auch weil der Verein neue Modellbauer in den Amadeussaal der Stadthalle locken konnte. Einer davon war Erwin Kohout, der seine Gebäude, Städte und Landschaften im Maßstab 1:87, also winzig klein, gefertigt hat. Als eines der neuesten Modelle war Hamburg zu sehen. Wer genau hinsah, erkannte den Michel, die Elbphilharmonie und die Fußballarena des Hamburger SV. „So 200 Stunden hat es gedauert, bis die Stadt gestanden ist“, beschrieb der in Aubing lebende 61-Jährige den Zeitaufwand. Seine Mühen wurde aber sogar von der Hansestadt anerkannt – er wurde eingeladen, dort sein Werk zu präsentieren.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Man brauche schon eine ganze Ecke Geduld und Fingerspitzengefühl, erklärte Kohout. Vergleichen könne man das mit einem Puzzle aus mehreren tausend Teilen. „Ich bastle gern. Deshalb mache ich mir eben solche Puzzles selber.“ Es sei ein guter und ruhiger Ausgleich zum Alltagsstress.

Viel Wert auf Details legt auch Joachim Hauslohner, allerdings aus einem ganz anderen eher technischen Blickwinkel. „Extrem anspruchsvolle hochdetaillierte Modelle mit Funktionen“, fasste der Puchheimer zusammen, was für ihn wichtig ist. Zum Beleg führte er immer wieder einen speziellen Mini-Seilzug vor. „Der funktioniert wie in echt, nur eben im kleinen Format.“ Auch die Geräusche einer kleinen Dampflok seien perfekt synchronisiert zu dem Rauch, der aufsteigt.

Die Sammlung, die Hauslohner bei der Ausstellung präsentierte, ist dabei nur ein kleiner Ausschnitt. „Ich habe 400 Loks zu Hause“, zählte er unter anderem auf. Auch einige Waggons hat er in seinem Sortiment. „Im Speisewagen sieht man sogar die Servietten auf den Tischen liegen.“ Der staunenden Augen der Besucher konnte sich Hauslohner ebenso sicher sein wie die der anderen zehn Aussteller.

Das Bewundern der großen und kleinen Modelle ist nach Einschätzung von Bodo Pietsch eines der Markenzeichen für die Modelleisenbahn-Ausstellung: „Für die Leute und ihr Hobby ist das wie der Applaus bei Künstlern.“ Deswegen werde es diese Ausstellung in der Stadthalle auch künftig einmal im Jahr geben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.