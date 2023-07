Ilse Aigner zu Besuch im Germeringer Brauhaus: „Bayern ist mehr als Tradition“

Von: Hans Kürzl

Kamen im Germeringer Brauhaus zusammen (v.l.): Mathias Hausmann, Gabriele Off-Nesselhauf, Ilse Aigner, Benjamin Miskowitsch, Michael Kießling und OB Andreas Haas. © Hans Kürzl

Brauhaus und Bier, Heimat und Tradition – das passt für die CSU zusammen. Und so hat der Germeringer Ortsverband Ilse Aigner ins Brauhaus eingeladen.

Germering – Eigentlich gibt’s in einem Brauhaus Bier zu trinken. Das hat wohl auch die bayerische Spitzenpolitikerin erwartet. Doch sie bekam zur Stärkung ihrer Rede etwas anderes serviert: „Jetzt stellen’s mir im Brauhaus ein Wasser hin“, monierte sie dann auch sogleich mit einem Augenzwinkern. Es dauerte aber keine halbe Minute, bis dieses kleiner Malheur behoben war und Ilse Aigner loslegen konnte – vor 82 Besuchern, die den Weg ins Germeringer Brauhaus gefunden hatten.

„Bayern, Oberbayern ist Heimat für alle, die hier geboren sind und für alle, die hierher gekommen sind.“ Von den üblichen Klischees in der Welt über Bayern mit Lederhosen, Dirndl, Hofbräuhaus und Oktoberfest wollte sich die 59-Jährige abgrenzen. „Bayern ist mehr als Tradition. Es ist ein starkes Land, und deswegen beneidet man uns“, sagte sie.

„Ich bin dankbar, dass die Impfungen so effektiv waren“

Dann kam sie zu den globaleren Themen: „Corona und der Ukrainekrieg haben gezeigt, dass uns nicht immer alles wie selbstverständlich zur Verfügung steht“, betonte Aigner und ging an dieser Stelle auf einen einzelnen stummen Protest ein. „Corona, Unrecht, aufarbeiten“, steht auf Schild, das eine Frau hielt. Die Pandemie sei ein tiefer Einschnitt gewesen, so die Landtagspräsidentin. So manche Maßnahme sei sicher auch hart, aber notwendig gewesen. „Ich bin dankbar, dass die Impfungen so effektiv waren“, sagte Aigner und beendete damit das Thema Corona.

Während der Rede der Landtagspräsidentin gab es auch Protest: Eine Frau tat ihren Unmut über die Corona-Politik kund. © Hans Kürzl

Um daraufhin eine Verbindung zwischen Bayern als Heimat und Wirtschaftsstandort herzustellen. „Der Mittelstand ist ein wichtiges Standbein, wie ein Leuchtturm für unsere Gesellschaft.“ Berufliche Bildung und Fachkräfte, auch aus dem Ausland, müssten wie eine Perle behandelt werden.

Gleiches gelte für Demokratie und Frieden im Allgemeinen, so Aigner und nahm Bezug auf den Ukraine-Krieg. „Was letztes Jahr passiert ist, war ein Übergriff auf ein freies Land.“ Nichts wäre gut, wenn man Russland gewähren ließe, so Aigner. Man sehe, dass Demokratie nicht selbstverständlich sei, aber hierzulande stabil. „Wir brauchen sie uns nicht zurückzuholen“, sagte Aigner – und spielte damit auf Hubert Aiwangers Aussage bei einer Demo in Erding an.

Seitenhieb auf Aiwangers Parallel-Auftritt im Maisacher Festzelt

Einen kleinen Seitenhieb in Richtung der Freien Wähler konnte sich auch CSU-Landtagskandidat Benjamin Miskowitsch nicht verkneifen: „Die Germeringer CSU hat heute die wichtigste Veranstaltung im Landkreis organisiert.“ Zeitgleich war Aiwanger im Maisacher Festzelt zu Gast.

So blieb es Bezirksrätin Gabriele Off-Nesselhauf vorbehalten, thematisch so richtig in Heimat und Tradition einzutauchen. Die Pflege der bairischen Sprache, die immer mehr aus dem Alltag verschwinde. liege ihr sehr am Herzen. Off-Nesselhauf verwies auch darauf, wie sehr der Bezirk zum Beispiel das Bauernhofmuseum Jexhof oder Veranstaltungen wie den Willibaldsritt in Jesenwang fördere. „Das trägt dazu bei, dass viele unsere Traditionen gerne annehmen“ so Off-Nesselhauf.

