Instandhaltung der TSV-Halle kostet fast eine halbe Million Euro

Dem TSV Unterpfaffenhofen stehen gewaltige Investitionen ins Haus. Fast 500 000 Euro müssen für Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten des fast 30 Jahre alten Sportzentrums aufgewendet werden.

Germering – Das meiste Geld verschlingt mit rund 205 000 Euro eine Erneuerung der Wasserrohre. Der mit über 5600 Mitgliedern größte Sportverein im Landkreis kann aber auf die Unterstützung der Stadt zählen. Der Hauptausschuss beschloss einstimmig, 20 Prozent der Investionen zu übernehmen. Allerdings darf der Betrag 95 400 Euro – das sind 20 Prozent des Kostenvoranschlag des Vereins – nicht übersteigen. Die Arbeiten sollen 2019 und 2020 über die Bühne gehen.

Das Vereinsbüro

Die notwendigen Erneuerungen beginnen mit dem Vereinsbüro. Kassier Werner Fritzen erklärt im Zuschussantrag an die Stadt, dass der Verein nach wie vor mit der 50 Jahre alten Einrichtung arbeite und auch die technische Ausstattung in die Jahre gekommen sei. Notwendig sind deswegen eine zeitgemäße EDV-Ausstattung sowie neue Möbel und Böden. Die Beleuchtung soll hier wie auch in weiteren Bereichen auf LED umgestellt werden. Die Kosten für die Modernisierung des Büros werden auf 65 000 Euro geschätzt.

Boden der Kegelbahn austauschen

In der Kegelbahn im Untergeschoss muss für 6000 Euro ebenfalls der abgenutzte Boden ausgetauscht werden. Hinzu kommt eine Erneuerung des Lüftungsaggregats (5000 Euro).

Rund 30 000 Euro muss der Verein in einen Ballfangzaun stecken, der die Faustball-Spielfläche westlich der Halle vom benachbarten Schul--Grundstück des Landkreises abgrenzt. Grund ist unter anderem, dass seit Inbetriebnahme des neuen FOS-Gebäudes Schüler zu Fuß oder mit dem Rad über den Rasenspielplatz den Weg zur Schule suchen. Gespräche mit der Schulleitung und das Aufstellen von Verbotsschildern haben laut Fritzen nichts gefruchtet.

LED-Beleuchtung

Die Umstellung der LED-Beleuchtung kommt in der großen Sporthalle mit rund 110 000 Euro am teuersten. Doppelt so viel muss allerdings in die Erneuerung der Wasserrohre im Untergeschoss gesteckt werden. Die maroden Rohre haben laut Fritzen in den vergangenen Jahren immer wieder zu Wasserschäden geführt. Im westlichen Teil des Untergeschosses habe man diese deswegen schon vor drei Jahren ausgetauscht. Jetzt folgt der östliche Bereich.

Zwei weitere Investitionen bewegen sich im vierstelligen Bereich. Da ist einerseits das Drehkreuz am Durchgang zum Gelände von Carl-Spitzweg-Gymnasium und Realschule, das für 5000 Euro erneuert werden muss. Anderseits sind 8000 Euro notwendig, um eine neue Aufhängung für den Trennvorhang in der Sporthalle zu installieren.