Unterstützung bei der Integration: Hilfe für Schüler ohne Deutschkenntnisse

Von: Klaus Greif

© dpa

Die Stadt will das Projekt der ganztägigen Deutschklassen an der Kirchenschule und der Wittelsbacher Schule weiterführen.

Germering – Ein dafür notwendiger Antrag beim Europäischen Sozialfonds, der das Vorhaben finanziell trägt, wird gestellt. Der Sozialausschuss billigte dies einstimmig.

Die Deutschklassen für Schüler mit wenig bis gar keinen Deutschkenntnissen gibt es an der Grundschule Kirchenstraße seit rund zehn Jahren, an der Wittelsbacher Mittelschule wurde es für ältere Kinder und Jugendliche später eingeführt. Ziel ist es an beiden Schulen, die fremdsprachigen Kinder so schnell wie möglich in das bayerische Schulsystem zu integrieren. Das funktioniert auch deswegen gut, weil die Kinder den ganzen Tag über beschult werden, sagte Sozialamtsleiter Martin Rattenberger im Ausschuss. Die Rückmeldung der Lehrer, der Schulleiter und der beteiligten Sozialpädagogen sei sehr positiv. Er empfahl deswegen, den Antrag auf Verlängerung der Förderung zu stellen. Dies müsse statt wie bisher alle zwei Jahre jetzt jedes Jahr gemacht werden.

An der Kirchenschule werden die sechs- bis zehnjährigen Kinder mit Unterstützung einer sozialpädagogischen Fachkraft im so genannten gebundenen Ganztagesbetrieb unterrichtet. Im Gegensatz zur offenen Ganztagesschule heißt das, dass die Schüler auch am Nachmittag bis um 15.30 Uhr eine festen Stundenplan haben.

Integration

Wie die Kirchenschule auf ihrer Homepage schreibt, ist eine rasche und problemlose Integration in die Regelklasse das Ziel der so genannten Übergangsklasse. Die Kinder lernen der Schule zufolge motivierend und spielerisch das Kulturgut Sprache kennen und erfahren viel über ihr neues Zuhause.

Die Wittelsbacher Mittelschule schreibt, dass durch den Einsatz einer sozialpädagogischen Fachkraft intensiver auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und kulturellen Hintergründe der Jugendlichen eingegangen werden kann. Neben bis zu 18 Stunden Deutsch erhalten die Mittelschüler auch Unterricht in den anderen Fächern der Stundentafel.

Vier zusätzliche Stunden sind für kulturelle Bildung und Werteerziehung eingeplant. Außerdem können die Schüler zusammen mit anderen Ganztagesklassen aus einem umfangreichen Angebot aus den Bereichen Musik, Sport, Theater, Spiel und Kunst wählen.

