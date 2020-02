Interesse zu gering: Roboter-Wettkämpfe abgesagt

Die Junior Robotics des Digiclubs, eine Art Meisterschaft für Roboter, sind abgesagt worden. Grund: Es meldeten sich bisher erst drei Teams an. Bei dem Wettbewerb wären Mannschaften mit selbst gebastelten Robotern gegeneinander angetreten.

Germering – Der vor rund einem Jahr von Unternehmen, Schulen, Jugendlichen und privaten Unterstützern in Germering gegründete Digiclub hat sich zum Ziel gesetzt, die technisch-digitale Kompetenz junger Menschen zu fördern. Einer der Initiatoren war Jürgen Biffar, Gründer des Software-Unternehmens Docuware und langjähriger Vorsitzender des Wirtschaftsverbandes. Er hatte schon bei seiner Wahl zum Digiclub-Vorsitzenden vor einem halben Jahr angekündigt, dass er die Meisterschaften des Internationalen Roboter-Fußball-Verbands (FIRA) nach Germering holen will.

Im Dezember präsentierte Biffar mit Unterstützern, Sponsoren und Helfern die fertigen Pläne des Events, das am 23. und 24. Mai im Orlandosaal vor möglichst vielen Zuschauern durchgeführt werden sollte. Daraus wird nichts. Wie Biffar mitteilte, gibt es offensichtlich zu wenig Interesse am Event. Bis Ende Januar, dem Fristende eines speziellen vergünstigten Frühbucherangebotes, hatten sich erst zwei Schulen und ein privates Team angemeldet, berichtete ein enttäuschter Biffar. Bei den Schulen habe es sich auch noch um zwei Germeringer gehandelt: das Max-Born-Gymnasium und die Realschule.

Das sei zu wenig, meint Biffar. Er glaube auch nicht, dass noch mehr kommen werde. Offensichtlich habe man das Interesse an dem neuen Format falsch eingeschätzt. Er und der ganze Digiclub seien jetzt etwas ernüchtert. Aber die Arbeit des Vereins werde das nicht beeinträchtigen – derzeit laufen die Vorbereitungen für ein Technikcamp für Schüler in den Osterferien. Dabei steht das Arbeiten mit einem 3D-Drucker im Mittelpunkt. Außerdem werden in Kürze neue Konzepte zum Thema „Mädchen und Technik“ vorgestellt.