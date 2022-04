Jakobsbrunnen wieder in österlicher Pracht

Teilen

Die Helfer des Heimatpflegevereins haben den Jakobsbrunnen wieder österlich geschmückt. © Hans Kürzl

Der Heimatförderverein hat den Jakobsbrunnen an der Salzstraße österlich geschmückt. Nach zwei Jahren Coronapause ist der Brauch in vollem Umfang wiederbelebt worden.

Germering – Es hat wieder viele fleißige Helfer gebraucht, um das österliche Kunstwerk entstehen zu lassen. Doch Albert Abenthum, Hannelore Biffar, Johanna Heinzinger, Hans Lang, Mathilde Rosmaneth, Christine Schöttl, Benno Seeholzer, Manfred Spachtholz und Charlotte Widmann ist die große Freude darüber anzumerken, dass der Brunnen vor dem Hochfest wieder in voller Pracht geschmückt ist. Das war in den beiden vergangenen Jahren nicht so. 2020 musste der Heimatpflegeverein alles absagen, 2021 gab es nur eine eher abgespeckte Version.

Volle Pracht

Doch für die volle Pracht hat es heuer nicht nur die vielen Helfer gebraucht, sondern auch knapp 900 Euro. „Für neues Grünzeug“, wie Schriftführerin Johanna Heinzinger ein wenig salopp meint. Es sei aber notwendig gewesen. Bezogen hat man die Buchs-, Efeu-, Eiben- und Thujen-Zweige, die man in Handarbeitet zu Girlanden gewunden hat, aus dem Schwarzwald.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die bunten Eier, die durch ihre Farbenpracht sowohl den Aufbruch in den Frühling als auch die Freude der Osterzeit symbolisieren sollen, sind von Kindern der Kleinfeldschule bemalt worden. 2018 waren sie das letzte Mal im Einsatz und haben 200 zusätzliche Eier gestaltet. Insgesamt zieren damit mittlerweile rund 1200 den Jakobsbrunnen. Im Gegensatz zur Statue des Brunnenheilige sind sie vergleichsweise stabil – der Stab des Hl. Jakob musste schon sieben Mal erneuert werden, weil er von Randalierern abgebrochen wurde.

Den Brauch des Schmückens gibt es, seitdem der Brunnen vor 19 Jahren durch den Heimatpflegeverein errichtet und ein Jahr später offiziell eingeweiht worden war. „Es ist eigentlich ein fränkischer Brauch“, erklärt der Ehrenvorsitzende und Brauchtumsforscher Albert Bichler das österliche Schmücken des Dorfbrunnens.

Schöner Brauch

„Ein sehr schöner Brauch“, fügt Bichler hinzu – sichtlich stolz darauf, dass der Förderverein der erste im Landkreis war, der einen Brunnen derart ausgestaltete. Viele seien deshalb erst einmal nach Unterpfaffenhofen gekommen, um sich das anzusehen. Mittlerweile finde man geschmückte Brunnen an vielen Orten im Landkreis, so Bichler.

Bis zum Weißen Sonntag, also eine Woche nach dem Osterfest, wird der Brunnen nahe der Dorfkirche St. Jakob in seiner geschmückten Pracht zu bewundern sein. Danach werden die Mitglieder des Fördervereins Girlanden und Eier genauso sorgfältig abnehmen wie sie sie angebracht haben – und einlagern. Damit der Brauch auch im kommenden Jahr weiter bestehen kann.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.