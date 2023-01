Vier Jubiläen: Bonhoeffer-Kirche hat viel zu feiern

Germering

Die evangelische Dietrich-Bonhoeffer-Kirche feiert in diesem Jahr vier Jubiläen: Die Kirchengemeinde und der Kindergarten Benjamin blicken auf 50 Jahre zurück. Das Jochen-Klepper-Haus und das Kinderland Jonathan gibt es seit 25 Jahren.

Germering – Die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche kann sich auf ein ereignisreiches Gemeindejahr freuen. Die vier anstehenden Jubiläen, allen voran natürlich das 50-jährige Bestehen der Kirchengemeinde, ist Anlass zahlreicher Feiern. Los geht es schon in der kommenden Woche, berichtete Pfarrer Michael Lorenz jetzt in einem Gespräch über das Jubiläumsjahr. Mit dabei waren Antje Brandl (Gesamtleiterin der Kinderbetreuungseinrichtungen der Kirche) und Christian Ganslmeier (Kichenvorstand und stellvertrender Vorsitzender der von der Bonhoeffer-Kirche verwalteten Edeltraud-Haberland-Stiftung).

Zum Auftakt des Jahres lädt die Bonhoeffer-Kirche am Freitag, 20. Januar, 18 Uhr, zu einem Empfang mit Regionalbischof Christian Kopp ein. An Tafeln wird mit vielen Fotos ein Überblick über 50 Jahre Kindergarten und Gemeindeleben gegeben.

Im Rückblick auf diese 50 Jahre begegnen einem laut Pfarrer Lorenz viele Menschen und Persönlichkeiten, die die Bonhoeffer-Kirche geprägt haben. Dazu gehören neben den früheren Pfarrern, Erziehern und Kindergartenleitern zahlreiche Ehrenamtliche. 50 Jahre Bonhoeffer-Kirche seien aber auch geprägt von einer großen Offenheit und Zugewandtheit zur Welt und zu anderen Themen, führte Michael Lorenz weiter aus. Er erinnerte an Friedenswochen und Friedensdemos Anfang der 1980er- und 1990er-Jahre, die von der Kirche mitorganisiert worden sind. Aktuell sei es vor allem der Umwelt- und Klimaschutz – Pfarrer Lorenz ist Mitgründer und Vorsitzender des Vereins „Bündnis Zukunft Germering“.

Ein Schwerpunkt der Kirche sei aber auch soziales Engagement und Jugendarbeit gewesen, so Lorenz weiter. Die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde seien dabei ein zentraler Bestandteil. Der direkt neben der Kirche an der Goethestraße liegende Kindergarten Benjamin ist dies seit ebenfalls 50 Jahren. 25 Jahre später kam mit dem Bau des Jochen-Klepper-Hauses an der Wittelsbacher Straße das Kinderland Jonathan dazu.

Im Kinderland Jonathan wurde damals zusätzlich zum Kindergarten die erste Krippe der Stadt eingerichtet. Dass sich seitdem viel verändert hat, belegt Antje Brandl mit dieser Erinnerung an die Anfänge des Betriebs: „Wir hatten Probleme, die Krippengruppen im Kinderland voll zu belegen. Möglich war dies dann nur, weil wir sie für Eltern aus den Nachbarkommunen öffneten.“

