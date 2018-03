Junge Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Zwei 14-Jährige sind am Samstag geschnappt worden, als sie die Wand einer Unterführung mit Graffiti vollsprühten.

Germering - Eine Münchnerin (62) beobachtete am Samstag gegen 17.30 Uhr, dass in einer Unterführung unter der B2 nahe dem Weite Äcker Weg in Germering zwei jugendliche Sprayer am Werk waren. Sie rief die Polizei. Die Streife schnappte zwei Schüler (14) aus Germering und Gauting. Ihre Eltern mussten sie bei der Polizei abholen. Die Spraydosen wurden eingezogen. Die Freunde nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung mit nach Hause.