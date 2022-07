Junger Mann geht im See unter - Großeinsatz der Rettungskräfte

Ein Rettungshubschrauber landete am Germeringer See.

Germering

Von Thomas Steinhardt schließen

Am Sonntagabend ist es am Germeringer See zu einem Badeunfall gekommen. Ein junger Mann konnte reanimiert werden.

Germering - Gegen 19 Uhr sprang ein etwa 30 Jahre alter Mann vom Steg der Wasserwacht am Germeringer See in das Wasser. Nach einem kurzen Auftauchen ging dieser dann, von Passanten beobachtet, im etwa 4,5 Meter tiefen Wasser des Sees unter, wie das Bayerische Rote Kreuz berichtet.

Nach Eingang des Notrufs eilten Wasserretter und Rettungstaucher der BRK Wasserwacht Schnelleinsatzgruppen Germering und Fürstenfeldbruck, ebenso wie Taucher der Berufsfeuerwehr München zur Einsatzstelle. Der Rettungshubschrauber Christoph Murnau, sowie der Helfer vor Ort aus Gilching, die Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen und je ein Rettungswagen des BRK aus Aubing und Gilching wurden ebenfalls zum Einsatz geschickt, wie Streifenwägen der Polizei.

Schockraum

Gegen 19.35 Uhr wurde der Mann von einem Taucher der Berufsfeuerwehr München gefunden, wie das BRK berichtet. Noch am Ufer begann die Reanimation des Mannes. Er muss etwa eine halbe Stunde unter Wasser gewesen sein. Nach einer inital erfolgreichen Reanimation wurde der Mann in der Schockraum des Fürstenfeldbrucker Klinikums transportiert.

