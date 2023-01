Komplizierte Berechnung von Beamtensold

Germering

Von Hans Kürzl schließen

Das Gehalt von städtischen Beamten soll sich künftig auch danach richten, ob man in einem Ballungsraum lebt. Das neue Gesetz, das dies vorschreibt, macht nun dem Germeringer Kämmerer einige Arbeit.

Germering – Neuausrichtung orts- und familienbezogener Besoldungsbestandteile – das klingt sehr sperrig. Vom Grundsatz her heißt es, dass sowohl Lebens- als auch Wohnsituation bei der Bezahlung von Beamten eine Rolle spielen müssen. Bisher erfolgten die Zulagen im Freistaat Bayern ausschließlich abhängig vom Familienstatus und der Anzahl der Kinder. Es lief also unabhängig davon, ob man in teuren Ballungsräumen lebte oder in strukturschwachen Gegenden.

Das Bundesverfassungsgericht hatte diesen Umstand bereits im Mai 2020 moniert, der Gesetzgeber in Bayern ist nun erst aktiv geworden. Das wirkt sich auch auf die Stadt Germering aus. Der Stadtrat musste in der jüngsten Sitzung einen formalen Beschluss in dieser Sache fassen. Dieser verhindert im Prinzip, dass jeder einzelne der betroffenen Beamten Widerspruch gegen die noch bestehende Regelung hätte einlegen müssen. Mit dem Beschluss erfolgt das gebündelt. Dem war eine Empfehlung des Bayerischen Städtetages vorausgegangen, dass jede Kommune so für sich vorgehen müsse.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Zahlenmäßig ist das bei uns überschaubar“, erklärte René Mroncz, Amtsleiter der Finanz- und Personalverwaltung in der Großen Kreisstadt Germering auf Nachfrage unserer Zeitung. Dort sind aktuell acht Beamte betroffen, einschließlich Oberbürgermeister Andreas Haas. Den Betrag, den die Stadt für den Zeitraum zwischen Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und dem noch ausstehenden Gesetzesbeschluss in Bayern nachzahlen muss, beziffert Mroncz mit einer vorsichtigen Schätzung auf ungefähr 25 000 Euro.

Der Germeringer Kämmerer rechnet damit, dass zumindest der Gesetzentwurf bis Ende des ersten Quartals vorliegen wird. Auch wenn Germering zahlenmäßig überschaubar wegkommt, wird dennoch Arbeit auf die Stadtverwaltung zukommen. „Es muss ja für jeden Einzelnen nachberechnet werden“, erklärt Mroncz.

Dabei muss zum Beispiel einbezogen werden, ob oder wie sich die jeweilige Situation seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes geändert hat. Ist der Familienstand gleichgeblieben? Sind Kinder dazugekommen oder zwischenzeitlich volljährig geworden? Das sind alles Fragen, die für die Berechnung der Nachzahlung einbezogen werden müssen.

Laut Stadtkämmerer Mroncz können dann bei einem Beamten mit zwei Kindern und Wohnort im Großraum München unter Umständen schon mal 5000 Euro zusammenkommen. Neu kalkuliert werden muss zudem für ehemalige Beamte, wenn sie zwischenzeitlich in Ruhestand gegangen sind.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.