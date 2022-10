Wieder Kalender in Vorbereitung: Feuerwehr zeigt sich von der besten Seite

Von: Hans Kürzl

Diese Szene musste des öfteren wiederholt werden: Die Frauen Feuerwehr kommen nach dem Einsatz bei Wind und Rauch auf die Fotografin zu. © Kürzl

Die Freiwillige Feuerwehr Germering bringt zum vierten Mal einen Fotokalender mit ungewöhnlichen Ansichten heraus. Die Aufnahmen dazu wurden jetzt auf dem Gelände an der Augsburger Straße gemacht.

Germering – Der Wind kommt mal von links, mal von rechts. Nur nicht so, wie es Fotografin Claudia Köppel und ihr Team haben möchten. Rauch soll die fünf Feuerwehrfrauen sanft einhüllen und zeigen, wie sie nach dem Einsatz auf die Menschen zukommen. Doch der Rauch wird mal zu schnell weggepustet, mal kommt er von der falschen Seite. „Schwierige Szene“, merkt Köppel an. Und so dauert es eine ganze Weile, bis das Motiv im Kasten ist. Im kommenden Jahr wird es eines der zwölf Kalenderblätter zieren.

Gewisse Grundfitness

„Im Vordergrund soll diesmal stehen, dass bei uns alle mitmachen können“, erklärt Stefan Heyne, der Vorsitzende des Vereins der Feuerwehr Germering. Jugendliche dürfen sich dabei ebenso angesprochen fühlen wie Frauen. So wird es 2023 auch zwei Fotos geben, die speziell die weiblichen Einsatzkräfte darstellen. Ebenso wenig braucht es für die Feuerwehr Bodybuilder- oder Modelmaße, nur eine gewisse Grundfitness.

Stefan Hille gehört dagegen zu dem Kreis, der auf den jugendlichen Motiven zu sehen sein wird. Mit 14 Jahren ist er zur Germeringer Wehr gekommen, „weil dort schon mein älterer Bruder war“. Das war vor vier Jahren. Die Begeisterung ist Hille geblieben und so war er „selbstverständlich dabei“, als es ums Fotoshooting ging. Die wichtigste Voraussetzung dafür erfüllt er: Er wird sein 18. Lebenjahr vollendet haben, wenn der Kalender erscheint. Das wir etwa Mitte November der Fall sein.

Mit nacktem Oberkörper mussten Michael Riederer (r.) und Thoma Deimel ein Drehleiter-Fahrzeug aus dem Jahr 1963 waschen. © hk

Über diese Altersgrenze ist Michael Riederer klar hinaus. Er präsentiert sich in einer Szene, die bei dem Fotoshooting unter dem Arbeitstitel „Car Wash“ läuft. Mit nacktem Oberkörper legt er zusammen mit seinem Kollegem Thomas Deimel immer wieder Hand an das 59 Jahre alte Drehleiter-Fahrzeug, das ein Privatmann eigens zur Verfügung gestellt hat. Mit dem Motiv hat er kein Problem, erklärt aber grundsätzlich: „Jeder kann aus einer Szene raus, wenn er sich dabei nicht wohl fühlt.“

Car Wash

Froh ist Riederer aber trotzdem, dass er sich nach dem „Car Wash“ wieder etwas über den Oberkörper ziehen kann. Man merkt, dass es nur knapp über zehn Grad hat. Allerdings hat es einen Grund, dass das vierte Fotoshoooting erneut in den Herbst gelegt ist. „Da ist unser Zeitfenster einfach am weitesten geöffnet“, erklärt Stefan Heyne. Andere Monate seien zum Beispiel mit Fortbildungen stark belegt. Gleichzeitig erfolgt der Hinweis, dass die Germeringer Wehr trotz des Fototermins im Ernstfall einsatzfähig wäre. Es ist extra dafür eine Truppe bestimmt, die das dann übernimmt.

So trägt jeder der Feuerwehrkameraden dazu bei, dass der Kalender rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft auf den Markt kommt, in einer Auflage von unverändert 300 Stück. Digital bestellt werden kann der Kalender über die Homepage der Freiwilligen Feuerwehr, analog gekauft werden in der Buchhandlung Lesezeichen.

Allerdings hat sich der Kaufpreis von 18 auf 20 Euro erhöht. „Wegen der gestiegenen Druckkosten“, erläutert Heyne. Der Erlös soll ausnahmslos für ein Jubiläum verwendet werden. Die Feuerwehr Germering feiert im nächsten Jahr vom 18. bis zum 21. Mai ihr 150-jähriges Bestehen.

