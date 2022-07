Katzen sterben bei Brand in Wohnung - Feuerwehr kann Hund retten

Von: Lisa Fischer

Dicker Rauch steigt aus dem Fenster einer Wohnung. Die Feuerwehr Germering musste zu zwei Zimmerbränden ausrücken. © Feuerwehr Germering

Die Feuerwehr Germering zu zwei Wohnungsbränden alarmiert. Bei einem kam für mehrere Katzen jede Hilfe zu spät. Beim zweiten konnten die Helfer einen Hund retten.

Germering - In zwei Zimmern in Germering brach unabhängig voneinander am Freitag ein Feuer aus. Menschen wurden dabei nicht verletzt. In einer Wohnung kam laut Feuerwehr für mehrere Katzen jede Hilfe zu spät

Am Freitag, gegen fünf Uhr morgens, meldeten einige Anrufer einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße. Als die Feuerwehr eintraf, drang bereits dichter Rauch aus den geborstenen Fenstern auf der Rückseite des Gebäudes. Die Retter brachen die Wohnung auf, suchten nach vermissten Bewohnern und löschten das Feuer.

Parallel wurde eine Drehleiter auf der Gebäuderückseite ausgefahren, um, wenn nötig, von außen zu löschen. Ein weiterer Rettungstrupp suchte laut Feuerwehr Germering das Treppenhaus und andere Wohnungen nach Personen ab. Zur Verstärkung wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr nachalarmiert.

Nach rund 20 Minuten war der Brand in der Goethestraße gelöscht. In der verrauchten Wohnung konnten die Retter bei einigen Katzen nur noch den Tod feststellen. Der Einsatz dauerte insgesamt zwei Stunden.

Ein paar Stunden später wurde die Feuerwehr Germering kurz nach der Mittagspause erneut zu einem Zimmerbrand gerufen. Diesmal wurde aus einer Wohnung in der Maximilianstraße Rauch gemeldet. Zudem sollte sich ein sehr großer Hund in der Wohnung befinden.

Über ein gekipptes Fenster verschafften sich die Retter Zugang zur Wohnung. Dort sahen sie, dass angebranntes Essen der Grund für die starke Rauchentwicklung war. Den Hund konnten die Helfer schnell finden - allerdings war einige Überredungskunst gefragt, um ihn auf den Balkon an die frische Luft zu bringen.

Von dort aus beobachtete der Vierbeiner dann interessiert das Geschehen in der Wohnung. Nach dem einstündigen Einsatz konnte der Hund unversehrt an seine Besitzer übergeben werden.

