„Kicken für Kinder“: Benefizturnier bringt 10 000 Euro für Kinder ein

Von: Hans Kürzl

Angeführt von Kämmerer René Mroncz (vorne) jubelte das Germeringer Team über Platz fünf. © Kürzl

Politiker, Verwaltungs- und Bauhofmitarbeiter aus Germering haben sich beim Benefizturnier „Kicken für Kinder“ mit Fußballteams gemessen. Und sie feierten einen Achtungserfolg. Doch im Vordergrund stand der gute Zweck: Rund 10 000 Euro kamen zusammen.

Germering – Es war bereits die 14. Auflage des Benefizturniers Kicken für Kinder beim SV Germering. Die Fußballer trotzten der großen Hitze. Rein sportlich war es wie fast immer, wenn der FC Bayern München antritt. Die Traditionsmannschaft des deutschen Rekordmeisters setzte sich im Endspiel gegen Kickers Offenbach durch. Dahinter landeten der FC Augsburg, die SpVgg Unterhaching und – das Sensationsteam des Turniers: die Stadtmannschaft von Germering.

Das Team setzte sich aus Politikern, Mitgliedern der Stadtverwaltung und des Bauhofs zusammen und war stets ein Kandidat für die Plätze ganz am Ende des Klassements. Doch die Kicker und Kämmerer René Mroncz, Sportreferent Christian Gruber und Daniel Liebetruth feierten einen 2:1-Sieg gegen das Traditionsteam der Münchener Löwen und landeten auf Platz fünf. Liebetruth hatte immerhin Kreisklassenauftritte in den 2010er-Jahren beim SV Germering vorzuweisen. „Im Laufe der Zeit bin ich von der Position immer ein bisschen weiter nach hinten gerückt“, erzählte der 34-Jährige.

Den Turnierausgang bewertete er sachlich. „Wir haben Glück gehabt.“ Und doch ärgerte er sich ein bisschen. Denn die Germeringer verpassten den Einzug ins Halbfinale knapp, vielleicht auch weil das Augustiner-Team vor dem Spiel gegen einen Mitkonkurrenten schon etwas vom mitgebrachten Kaltgetränk probiert hatte.

Eine Fußballer-Vergangenheit hat auch die Dritte Bürgermeisterin Sophie Schumacher. „Die liegt aber schon zurück, so als zehn- oder elfjähriges Mädchen“, erinnert sie sich. Sie habe trotzdem gerne Ja zum Mitwirken gesagt. „Es hat Spaß gemacht, bei der guten Sache mitzuhelfen.“ Damit lief das Stadtteam neben 1860, die zwei Spielerinnen stellten, als gemischte Mannschaft auf.

Was Mitorganisator Jürgen Fritz begrüßte. Man habe sich für das Turnier um eine reine Frauenmannschaft bemüht. „Hat nicht geklappt“, bedauerte Fritz. Gleichzeitig deutete er an, dass man bei „Kicken für Kinder“ über die eine oder andere Änderung der Turnierform nachdenke. „Vielleicht gehen wir mal mit der Altersstruktur runter.“ Denn das Teilnehmerfeld findet fast ausnahmslos in Ü40-Mannschaften Platz. Die Jüngsten auf dem Platz waren die drei Frauen.

Allerdings hatten die Gedankenspiele wenig mit dem überschaubaren Zuschauerinteresse zu tun. Viele hatten die große Hitze gescheut. „Es war zu heiß“, kommentierte auch Fritz die 35 Grad im Stadion des SV Germering. Immerhin konnte er feststellen, „dass sich alle Spieler professionell und vernünftig verhalten haben“. Mit der Reduzierung der Spielzeit hatten die Veranstalter das ihrige zur Entlastung der Spieler getan. Und die suchten in den Pausen den Schatten unter Bäumen.

So richtig zufrieden konnte Fritz dagegen mit der finanziellen Bilanz des Benefizturniers sein. Rund 10 000 Euro gehen an das JoMa-Projekt. Dazu beigetragen haben neben Turniersponsoren unter anderem die Teams von Hohen Neuendorf, Kickers Offenbach und FC Augsburg. Das JoMa-Projekt unterstützt Familien mit unheilbaren, schwerstbehinderten oder verstorbenen Kindern und Jugendlichen. Gewidmet ist das Projekt, das 2000 als Elterninitiative startete und 2015 in „JoMa“ umbenannt wurde, Joshua und Maren. „Zwei Kinder, die mutig kämpften“, heißt es auf der Homepage des Projekts. Das Geld ist laut Marion Getz, der fachlichen Leiterin des Projekts, nicht für eine bestimmte Aktion vorgesehen. „Aber für die psychosozialen Beratungen und unsere Seminare können wir jeden Euro gebrauchen.“