Kind im Auto eingeschlossen - Feuerwehr öffnet Türe

Von: Thomas Steinhardt

Blaulicht eines Feuerwehrautos © IMAGO/xcitepress/christian essler

Aus Versehen hat eine Mutter ihr Kind (3) in ihrem Auto eingeschlossen. Die Feuerwehr konnte schnell helfen.

Germering - Eine 37-jährige Maisacherin räumte am Montagmittag in Germering aus dem Kofferraum ihres BMW Spielsachen für ihre dreijährige Tochter. Das Mädchen wartete nach Angaben der Polizei in der Zwischenzeit im Fond des Fahrzeugs.

Nachdem die Spielsachen herausgeräumt waren, schloss die Maisacherin den Kofferraumdeckel. Dabei vergaß sie, den Pkw-Schlüssel aus dem Kofferraum zu nehmen. Der BMW verschloss sich von innen selbst - und das dreijährige Mädchen war noch im Fahrzeug.

Das Kind konnte die Türe nicht von innen öffnen. Also musste die Freiwillige Feuerwehr Germering helfen. Die Einsatzkräfte rückten an. Innerhalb kürzester Zeit öffneten sie die Türe auf professionelle Weise. Das Mädchen konnte unversehrt befreit werden.

