Kinderhort feiert sich und die Leiterin

Teilen

Hortleiterin Christiane Didrichsons (l.) freut sich mit ihrem Team über eine Blumenspende der Schüler. Konrektorin Veronika Schorsch (r.), Hortreferent Johannes Landendinger (3.v.r.) und Zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair (2.v.l.) sind ebenfalls bestens gelaunt. © Kürzl

Der städtische Kinderhort der Kleinfeldschule (KIK) hat seinen 30. Geburtstag mit den Kindern bei einer fröhlichen Party gefeiert. Gewürdigt wurde dabei auch Christiane Didrichsons, die den Hort seit den ersten Tagen leitet.

Germering – Christiane Didrichsons erzählte am Rande der Feier zwar nicht, dass früher alles grundsätzlich einfacher oder besser gewesen sei. Allerdings habe sich der Aufwand des Betriebs schon geändert. „Am Anfang war das vollkommen normal und stressfrei, Leitung zu machen und noch die Betreuung von Kindern mit zu übernehmen.“ Heute sei viel Organisation zu leisten und Bürokratie abzuarbeiten. „Da bin ich schon sehr froh, ein gutes Team hinter mir zu haben“, lobte Didrichsons ihre aktuell 16 Mitarbeiter von der Fachkraft bis hin zur Küchenhilfe.

Einige davon waren schon als Praktikanten im Hort und haben sich danach wieder für den Kinderhort an der Frühlingstraße beworben. „Was unbedingt für eine gute Führung spricht“, so der Kinderbetreuungsreferent des Stadtrats, Johannes Landendinger. Zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair schloss sich dem an. „Sie sind das Nest, in dem den Kindern Flügel wachsen dürfen“, sagte sie und meinte damit Leitung und Hort zugleich.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der Hort der Kleinfeldschule ist in den drei Jahrzehnten seines Bestehens stetig gewachsen. Mit zwei Gruppen begann er im Januar 1992, bereits sechs Jahre später kam eine dritte Gruppe hinzu. Und seit 2009 ist der Kinderhort sogar viergruppig. Rund 100 Mädchen und Buben sind es aktuell, die dort betreut werden.

Größer werden will man nicht unbedingt. Es wäre weniger ein personelles denn ein räumliches Problem, wie Grünen-Stadtrat Landendinger erklärte. Man müsste möglicherweise etwas vom Pausenhof abgeben. „Wir wollen den Kindern aber auch Raum geben, sich auszutoben, sich zu bewegen.“ Der Sport sei an Schulen sowieso zu oft mit das erste, was an Unterricht wegfalle, wenn gekürzt oder, wie in der Hochphase von Corona, Unterricht umorganisiert werden müsse.

Vonseiten der Kleinfeldschule wisse man die räumliche Nähe und das Engagement des Hortteams sehr zu schätzen, sagte Konrektorin Veronika Schorsch. Elternbeiratsmitglied Regina Pickford war ebenfalls voll des Lobes: „Toll, wie der Hort alle Herausforderungen und auch den Alltag meistert.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.