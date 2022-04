Kirche schließt Kindergarten St. Cäcilia

Der kirchliche Kindergarten St. Cäcilia soll ab Ende August für immer geschlossen werden. Grund sind offensichtlich anhaltende Personalprobleme.

Germering – Diese Entscheidung hat das Erzbischöfliche Ordinariat getroffen. Die Stadt hat dies ebenso überraschend getroffen wie die Eltern.

Das erzbischöfliche Ordinariat München will den dreigruppigen Kindergarten St. Cäcilia mit dem von St. Martin zusammenlegen. St. Cäcilia wird dann ab September nicht mehr betrieben. Dies bestätigt Ordinariatssprecher Hendrik Steffens auf Nachfrage. Für diese Vorgehensweise gebe es bauliche und personelle Gründe.

Die Stadt ist laut OB Andreas Haas vor rund zwei Wochen vom Ordinariat von der Entscheidung informiert worden. Die Nachricht habe ihn und die Verwaltung völlig unerwartet getroffen. Als Grund habe die Kirche Personalprobleme genannt. Alle Kinder und die Betreuer von St. Cäcilia sollen in St. Martin unterkommen.

Ungünstiger Zeitpunkt

OB Haas kann nicht verstehen, dass die Kirche diese Entscheidung in der Anmeldungsphase für das nächste Kindergartenjahr getroffen und bekannt gegeben hat. Dies sei der denkbar ungünstigste Zeitpunkt dafür. Nicht nur für die Eltern sondern auch die Stadt. Den die Eltern müssten bei der Anmeldung angeben, welcher Kindergarten die erste und welcher die zweite Wahl sei. Darauf konnten sie sich bisher immer verlassen. Wenn jetzt St. Cäcilia wegfällt, komme es zum Chaos.

Andreas Haas hat bei dem Gespräch mit der Kirche den Vorschlag gemacht, dass die Stadt den Kindergarten juristisch weiterführt. Man könne auf diese Gruppen einfach nicht verzichten. Um die Personalprobleme würde sich dann die Stadt kümmern. Eine Antwort habe er aber noch nicht erhalten. Das Ordinariat habe unter anderem darauf verwiesen, dass der Kindergarten in die Jahre gekommen sei und saniert werden müsse. Haas hofft dennoch darauf, dass die Kirche noch ihr Einverständnis erklärt.

Wie Hendrik Steffens vom Ordinariat weiter ausführt, befindet sich die Kita St. Martins in einem guten baulichen Zustand und sei „weniger als drei Kilometer entfernt“. Sie dürfte laut Betriebserlaubnis 100 Kinder betreuen. Aufgrund von Personalmangel, der dort trotz intensiver Bemühung bestehe und absehbar bestehen werde, werden derzeit weniger als 70 Kinder in drei Gruppen betreut. Deswegen sei es sinnvoll, die Kindergärten zusammenzulegen. So können frühzeitig eine nachhaltige personelle und räumliche Situation geschaffen und die bestmögliche Betreuung aller Kinder organisiert werden.

Alte Bausubstanz

Zum Angebot der Stadt, sie wolle St. Cäcilia selbst weiterführen, schreibt Steffens: „St. Cäcilia weist die älteste Bausubstanz innerhalb des Kita-Verbundes der Stadtkirche auf und bietet nicht genügend Raum für die optimale Erfüllung pädagogischer Standards. Da eine Generalsanierung derzeit nicht realisierbar scheint, ist aus Sicht der Erzdiözese mittel- und langfristig kein sinnvoller Betrieb der Kita St. Cäcilia abzusehen.“ Für Gespräche mit der Stadt stehe das Erzbischöfliche Ordinariat aber zur Verfügung.

Steffens versichert, dass alle Kinder aus den bisher separaten Kitas St. Cäcilia und St. Martin weiterhin von den ihnen vertrauten Mitarbeitenden betreut werden. Die Bezugspersonen für die Kinder sollten gleich bleiben. Es werde auch keine Kündigung von Betreuungsplätzen geben. Die Elternvertretungen seien informiert, eine Informationsveranstaltung für Eltern mit Kindern in St. Cäcilia für Donnerstagabend angesetzt gewesen.

