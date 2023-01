Söder isst in der Mittagsbetreuung in der Grundschule

Von: Hans Kürzl

Die Kässpatzen mit Salat in der Mittagsbetreuung der Grundschule an der Kirchenstraße in Germering findet Ministerpräsident Markus Söder lecker. Leiterin Monika Jagusch (l.) berichtet aus der Praxis. Kinder haben ein Schild gemalt. © weber

Dass Ministerpräsident Söder sein Essen im Internet postet, hat inzwischen einen gewissen Kultstatus erreicht. Und so war die Freude in der Grundschule an der Kirchenstraße groß, als der Landesvater die Kässpatzen mit Salat probierte, die dort am Montag in der Mittagsbetreuung serviert wurden.

Germering – Ein Bub hatte extra ein Schild vorbereitet mit der Aufschrift „#Söder is(s)t bei uns“. Söder machte den Spaß mit, fotografierte seine Kässpatzen und postete das Bild auf Facebook. Sein Kommentar: Lecker war’s.

Aber natürlich waren Söder und Familienministerin Ulrike Scharf nicht nur zum Essen raus nach Germering gekommen. Sie informierten sich über die Ganztagsbetreuung und den integrativen Kinderhort. „Dafür wird Geld da sein“, sagte Markus Söder in Bezug auf den ab 2026 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Freistaat. Rund 130 000 Plätze sollen bayernweit in diesem Bereich geschaffen werden, um dem Anspruch gerecht zu werden.

„Man sieht hier, dass Kinderbetreuung mehr ist als Aufbewahrung“, betonte Ministerin Scharf. Sie zeigte sich über die Umsetzung in Germering beeindruckt. „Schule, Hort und Betreuung gehen hier gut Hand in Hand. Das hat Vorbildcharakter.“ Dieses Beispiel nehme sie mit in künftige Entscheidungen. „Dazu brauchen wir aber alle Beteiligten, vom pädagogischen Fachpersonal bis hin zu den Kommunen.“

Jeden Bedarf abzudecken, wird laut Hortleiterin Monika Jagusch eine Herausforderung. Es bedürfe einer stärkeren finanziellen wie gesellschaftlichen Anerkennung. Sie sei bereit, mit der Staatsregierung in einen intensiven Austausch zu treten.

