Diese Straße ist nach dem Vater des Germeringer Sees benannt

Die Josef-Kistler-Straße verbinder die Obere- und die Untere Bahnhofstraße. Auf etwa halber Strecke befindet sich die Pfarrkirche St. Martin. © Weber

Die Josef-Kistler-Straße verbindet die Untere und die Obere Bahnhofstraße in Germering und beginnt direkt neben dem Rathaus. Benannt wurde sie nach einem früheren Bürgermeister.

Germering – Benannt wurde sie nach Josef Kistler, der von 1956 bis 1960 Zweiter und von 1960 bis 1974 Erster Bürgermeister der noch eigenständigen Gemeinde Germering war – die Fusion mit Unterpfaffenhofen erfolgte erst 1978. Zu Lebzeiten Josef Kistlers hieß die Straße noch Hauptstraße. Noch früher war sie Teil der Hörwegstraße.

Die Ortschronistin Irmgard Langewiesche schreibt in ihren „Germeringer Straßengeschichten“, dass während der Amtszeit Josef Kistlers aus der Dorfgemeinde eine Großgemeinde wurde. Die Einwohnerzahl sei sprunghaft angestiegen, der Bau der ersten Hochhäuser der WWK (Witwen- und Waisenkasse) an der Münchner Straße waren ein sichtbarer Ausdruck des Wachstums.

Josef Kistler war von 1960 bis zum seinem Tode 1974 Erster Bürgermeister von Germering. In seiner Amtszeit wuchs die Gemeinde sprunghaft an. © mm

Josef Kistler kam am 4. März 1921 als Kind eines Puchheimer Bauern zur Welt. Er studierte Jura und wurde Rechtsanwalt, betrieb aber nebenbei weiter den elterlichen Hof. Als er 1960 zum Bürgermeister gewählt wurde, hatte Germering 5000 Einwohner. Bei seinem Tod 14 Jahre später waren es schon 20 000.

In der Amtszeit von Josef Kistler wurde kräftig gebaut. Neben Sozialwohnungen entstanden unter anderem das heutige Rathaus, die Wittelsbacher Schule mitsamt eines Lehrschwimmbeckens, das Hallenbad, das Max-Born-Gymnasium und das Stadion des SV Germering. An der Goethestraße wurde die erste WWK-Siedlung gebaut.

Der Germeringer See

Josef Kistler ist es auch zu verdanken, dass es das Erholungsgebiet am Parsberg mit dem Germeringer See gibt. Gegen die Stimmen der CSU hat er sich den „Straßengeschichten“ zufolge durchgesetzt und das Areal gekauft.

Der damalige Bürgermeister war auch Mitbegründer des Abwasserverbands Ampergruppe. Gegen die Kanalisation der Kommune gab es in den 1960er-Jahren teils heftigen Widerstand. Josef Kistler engagierte sich für den Umweltschutz, lange bevor dieser ein großes Thema wurde.

Der Bürgermeister war auch Gründungsmitglied des Fördervereins, der sich für die Sanierung der Alten Dorfkirche St. Martin einsetzte. Der Erhalt des über 1000 Jahre alten Gotteshauses war laut Irmgard Langewiesche sogar in Kirchenkreisen umstritten. Ebenfalls in die Amtszeit Kistlers fiel der Bau des Abenteuerspielplatzes.

Josef Kistler ist als Mitglied der Freien Wähler in die Politik gekommen. Er wechselte dann zur SPD, die er aber vor der anstehenden Wahl 1971 wieder verließ. Zurück bei den Freien Wählern, wurde er erneut zum Bürgermeister gewählt. Als er mit nur 53 Jahren verstarb, war die Bestürzung über Germering hinaus groß. Sein Ehrengrab befindet sich am Friedhof St. Martin an der Hörwegstraße. Sein Nachfolger wurde Peter Braun, der die Geschicke Germerings lange prägen sollte.

Die Hintergründe über die Straßennamen sind im Einverständnis mit der Autorin dem Buch „Germeringer Straßengeschichten“ von Irmgard Langewiesche entnommen worden. Das Werk kann in der Buchhandlung Lesezeichen und im Zeit+Raum-Museum hinter dem Rathaus in der Domonter Straße 2 gekauft werden.

