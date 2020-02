Klamotten-Tausch gegen den Klimawandel

Das Aktionsbündnis „Germering for Future“ hat erstmals eine Kleidertauschparty organisiert. Vom großen Interesse war man überrascht. Eine Neuauflage ist wahrscheinlich.

Germering – Es ist eine Mischung aus Flohmarkt und Schlussverkauf. In den Räumen der evangelischen Jesus-Christus-Kirche herrscht zwischen den zahllosen Kleiderständern und Klamotten jedenfalls viel Betrieb. Mehr als Stephanie Pockrandt-Gauderer als eine der Organisatioren erwartet hatte: „Wir haben nur gehofft, aber jetzt ist es total toll, dass so viele da sind.“ Es zeige, dass die Idee angekommen sei. Sogar generationenübergreifend von der jungen Familie bis hin zu Senioren.

Zum Beispiel bei Melanie Daubmann. Die 61-jährige hat zwar nicht das Kontingent von zehn Kleidungsstücken ausgeschöpft, aber sie ist zufrieden mit dem Tausch, den sie gemacht hat. „Ich weiß nicht, wie oft ich die Bluse in der Hand hatte und sie wieder in den Schrank gehängt habe.“ Immer wieder habe sie daran gedacht, das knallig-bunte Stück auszusortieren. „Weil es nicht mehr meinem Stil entspricht.“ Da kam die Kleidertauschparty gerade recht. Und nun wird ein dezentes Stück öfters aus dem Kleiderschrank Daubmanns genommen. „Bestimmt“, betont sie.

Weg von der Wegwerfgesellschaft

Damit erfüllt sich auch die Grundidee, die Pastoralreferent Christian Kube von der Stadtkirche so erklärt: „Weg von der Wegwerfgesellschaft.“ Auch wenn es für einen selbst keinen Wert oder Nutzen mehr habe, so könne es doch für andere noch sehr wertvoll sein „Nachhaltigkeit ist hier also sehr praktisch umgesetzt“, erklärt Kube. Angelehnt ist die Idee an die „Fridays for Future“-Bewegung, die das Aktionsbündnis „Germering for Future“, gebildet von den Kirchen, verschiedenen Vereinen und Parteien auf lokaler Ebene mit eigenen Ideen unterstützt. Die Kleidertauschparty ist eine davon.

Ein paar Bedingungen gab es dabei durchaus zu beachten. Die Menge von zehn Stück, die jeder Besucher mitbringen oder wieder mit nach Hause mitnehmen durfte. Und alle Klamotten, Schuhe und Accessoires mussten gut erhalten und sauber sein. Unterwäsche war ausgeschlossen. Pockrandt-Gauderer und 14 weitere ehrenamtliche Helfer hatten darauf ein wachsames Auge. Sie hatten auch für ausreichend Kleiderbügel gesorgt, ebenso für Umkleidekabinen, in denen man in aller Ruhe anprobieren konnte.

Nach den drei Stunden Kleidertauschparty war aber für sie noch nicht Schluss. Was übrig geblieben ist, wurde im Sinne der Idee nochmal sortiert und wird dann an die Kleiderkammer weiter gegeben, die in Germering lebende Flüchtlinge günstig mit Kleidung und Haushaltsgegenständen versorgt.

Wegen des großen Interesses ist eine Wiederholung im Sommer oder Herbst wahrscheinlich. „Es wird eine Nachbesprechung geben“, kündigt Pockrandt-Gauderer an. Danach werde man über eine Neuauflage entscheiden und beraten. Die Organisatorin kann sich durchaus vorstellen, diese Partyidee auf andere Bereiche wie Bücher zu übertragen. Aber das müsse ebenfalls erst einmal in aller Ruhe diskutiert werden.