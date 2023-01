Kein Platz für Radwege: Kleiner Stachus wird nicht umgebaut

Von: Klaus Greif

Teilen

Die Situation am Kleinen Stachus ist für Radfahrer oft zu unübersichtlich. Verbesserungsmöglichkeiten sind aber Mangelware. © Weber

Der Kleine Stachus wird nicht umgebaut, um die Situation für Radfahrer zu verbessern. Ein entsprechender Antrag aus der Bürgerversammlung wurde vom Planungsausschuss abgelehnt. Die Stadt will aber nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen.

Germering – Bei der Bürgerversammlung im November hatte eine Bürgerin die Vermutung aufgestellt, dass die Stadt bei der Neuplanung des Kleinen Stachus die Radwege vergessen habe. Dies führe immer wieder zu gefährlichen Situationen für Fahrradfahrer. Ihr Antrag, den Radverkehr am Kleinen Stachus zu überplanen, wurde angenommen.

Die Vorgeschichte

OB Andreas Haas sagte jetzt im Planungs- und Bauausschuss, der über den Antrag entscheiden musste, dass man es natürlich ernst nehme, wenn sich Radfahrer am Stachus unsicher fühlten. Aber Radwege vergessen habe die Stadt nicht.

Um dies zu belegen, erinnerte Stadtbaumeister Jürgen Thum an die jahrzehntelange Vorgeschichte im Vorfeld des Stachus-Umbaus. Die Menge der vorhandenen Unterlagen zeigten seiner Meinung nach, dass alle Aspekte der Verkehrssituation diskutiert worden waren. Hauptziele seien damals gewesen, einerseits alle Verkehrsfunktionen des Kleinen Stachus aufrecht zu erhalten. Andererseits sollte der Platz eine höhere Aufenthaltsqualität erhalten.

Auf Radwege und Rad-Schutzstreifen auf der Fahrbahn habe man damals auch auf Empfehlung des Fahrradclubs ADFC bewusst verzichtet. Nur so habe man ausreichend Platz gehabt, um den Platz attraktiver zu gestalten.

Der Platz fehlt

Susanne Fischer, neue Leiterin des Straßenverkehrsamts, hat sich den fünfarmigen Knoten im Vorfeld der Sitzung näher angeschaut und festgestellt: Es ist nicht möglich, nachträglich Radwege auszuweisen, weil der Platz dafür fehlt. Auch die Markierung von Radfahrstreifen auf der Fahrbahn sei bei den vorhandenen Straßenbreiten nicht zu machen – sie wären rechtlich nicht zulässig. Die ist auch der Grund dafür, dass die ursprünglich vorhandenen Schutzstreifen auf der Westseite der Unteren Bahnhofstraßen entfernt worden sind.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Daniel Liebetruth (SPD) und sein Fraktionskollege Christian Gruber wollten sich mit dieser Festellung zunächst nicht zufrieden geben. Die Verkehrssituation am Stachus sei einfach nicht befriedigend. Man könnte ihrer Meinung nach zumindest Aufstellflächen für Radler an den Einmündungen der Otto-Wagner- und der Unteren Bahnhofstraße in den Stachus anordnen. Aber auch dies ist laut Verkehrsexpertin Susanne Fischer nicht möglich: Aufstellflächen benötigten dringend einen Fahrradstreifen, um sie zu erreichen. Der Platz dafür sei aber einfach nicht vorhanden.

Nicht prickelnd

Oliver Simon (CSU) war ebenfalls der Meinung, dass die Situation am Stachus nicht prickelnd ist – und zwar für Radfahrer und Autofahrer. Man müsse sich aber klar darüber sein, dass man hier das Rad nicht neu erfinden werde. Das größte Problem sei seiner Meinung nach, dass die Leute verlernt haben, Rücksicht zu nehmen. Man sollte deswegen möglicherweise Workshops veranstalten, die das richtige Verhalten im Verkehr auch für Radler zum Inhalt haben.

Aus Sicht von Verkehrsreferent Franz Hermannsdorfer (FWG) würde am Kleinen Stachus alles funktionieren, wenn jeder aufmerksam fährt und aufpasst. Seinen Beitrag schloss er mit den Worten „Wir sind keine Fahrschule.“

Die Verwaltung wird nach einer Anregung von OB Andreas Haas alle problematischen Punkte noch einmal aufzulisten und zu erklären. Im Zuge der geplanten Umgestaltung der Unteren Bahnhofstraße soll auch der Stachus unter die Lupe genommen werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.