Aktion vor Grundschule: Elterntaxis sind hier nicht gern gesehen

Teilen

Keine Elterntaxis an der Haltestelle: Das fordern Lioba Schill (l.) und Julia Vanneman vom Elternbeirat der Kleinfeldschule. Das von Verena Staab entworfene Banner darf nur diese Woche am Gitter angebracht werden. © Kürzl

So genannte Elterntaxis sind nicht nur zu Schulbeginn sondern das gesamte Schuljahr über ein Problem. An der Kleinfeldschule machte der Elternbeirat deswegen mit einer Aktion darauf aufmerksam.

Germering – Die Bushaltestelle vor der Kleinfeldschule ist nicht zu übersehen, ebenso wenig das Verbotsschild. Trotzdem ist immer wieder die gleiche Szene zu beobachten: Ein Auto hält an, die Tür geht auf, ein Kind springt heraus und die Tür geht wieder zu. Gegen diese gefährliche Situation und die damit einhergehende Behinderung für den restlichen Verkehr und die Buslinien will der Elternbeirat der Schule etwas unternehmen.

„Es bleibt leider notwendig, dass man immer wieder darauf aufmerksam machen muss“, sagt die amtierende Beiratsvorsitzende Lioba Schill. Für sie gehören regelmäßige Appelle an die Vernunft der Eltern mittlerweile zur Routine. Auch bei Elternabenden und in Elternbriefen werde seitens der Schule das Thema immer wieder angesprochen. Und: Eine ähnliche öffentliche Aktion gab es bereits im März 2018.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Lioba Schill berichtet zum Start der Aktion am Dienstag zudem von aufgebrachten Äußerungen ertappter Eltern, wenn von Vertretern der Schule auf Vergehen und Gefährdung aufmerksam gemacht werde. Sie lässt durchblicken, dass sich ihr Verständnis für die Elterntaxis in sehr überschaubaren Grenzen hält.

Wo man gut halten kann

Ähnlich sieht es Julia Vanneman, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Elternvertretung zuständig ist. Knapp 200 Meter weiter am Volksfestplatz könne man bequem anhalten. „Den Weg kann man den Kindern zutrauen“, sagt sie und fügt hinzu: „Schließlich wollen wir den Kindern Selbstständigkeit beibringen.“

Vanneman verweist noch auf die sozialen Kontakte, die die Mädchen und Buben auf dem Schulweg knüpfen können. „Ganz abgesehen von der Möglichkeit, sich vor dem Unterricht noch etwa bewegen zu können.“

Bis zum Freitag will daher der Elternbeirat an der Bushaltestelle Präsenz zeigen. Zwei von Verena Staab gestaltete Banner, die am Gitter bei der Haltestelle angebracht sind, sollen das unterstützen. Die aber müssen danach zumindest von dieser Stelle verschwinden.

Banner kommt wieder weg

Die beiden Elternbeirätinnen hätten die Banner dort zwar länger hängen lassen wollen. Dem erteilte aber Susanne Fischer, Leiterin des städtischen Straßenverkehrsamtes, auf Nachfrage eine klare Absage. „Die Sicht auf den Gehweg und damit die Kinder ist eingeschränkt.“ Diesem Gefahrenpotential wolle man entgegentreten, erklärt Susanne Fischer. Einen großen Nutzen konnte sie in einer dauerhaften Platzierung am Gitter auch nicht erkennen. Fischer: „Wer unbedingt an dieser Stelle anhalten will, wird das auch mit Banner tun.“ Es bleibe der Schule aber unbenommen, die Banner gut sichtbar in ihrem eigenen Zugangsbereich anzubringen.

Unterstützung von der Polizei

Von der Polizei erhielt die Aktion des Elternbeirats volle Unterstützung. Dem stellvertretenden Dienststellenleiter Roland Nist ist es dabei bewusst, dass das Problem das gesamte Schuljahr über besteht. „Soweit zeitlich und personell möglich, zeigen wir da schon Präsenz.“ Wer an der Bushaltestelle anhält, bewegt sich wegen des absoluten Halteverbots im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Dies wird mit 15 bis 25 Euro geahndet. Beamte hätten zwar laut Nist vor Ort schon einen gewissen Ermessensspielraum, ob sie es bei einer Ermahnung belassen wollen. „Die Regel ist aber schon, dass das Bußgeld ausgesprochen wird“, sagte Nist.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.