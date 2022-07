Viel Geld für alte Dorfkirche angespart - und das ist gut so

Teilen

Luftbild: Der Förderkreis „Freunde der alten Dorfkirche St. Martin“ kümmert sich um das Gotteshaus. © Kürzl (Repro)

Die alte Dorfkirche St. Martin ist ein Stück Germeringer Zeitgeschichte. Und ein Kleinod, das gepflegt werden will.

Germering – Gut, dass der Förderkreis „Freunde der alten Dorfkirche St. Martin“ dafür Mittel zur Verfügung stehen hat, wie die Mitgliederversammlung vor kurzem zeigte.

Rund 140 000 Euro an Rücklagen stehen dem Förderkreis derzeit zur Verfügung, wie der Bericht von Ines Berens ergab, der stellvertretenden Kirchenverwaltungsvorständin. Im vergangenen Jahr hatte man sogar ein leichtes Plus von etwa 2000 Euro zu verzeichnen.

„Das ist wichtig, um für alle Eventualitäten vorbereitet zu sein“, sagte Berens. So stehen in diesem Jahr Malerarbeiten an. Damit sollen Stockflecken beseitigt werden, die durch Feuchtigkeit begünstigt wurden. Ärgerlich ist außerdem, dass sich bei Frost die Eingangstür der Kirche nur schwer öffnen lässt. Das Regengitter hat sich mit der Zeit nach oben gewölbt. Bis zum Wintereinbruch soll das ebenfalls behoben sein.

Zwei Jubiläen stehen bevor

Immerhin erfreut sich die Dorfkirche seit den Lockerungen nach den beiden Corona-Jahren wieder großer Beliebtheit, wie der Förderkreis-Vorsitzende Werner Cröniger informierte. Zunehmend werde die Dorfkirche wieder für familiäre Anlässe nachgefragt. Auch Maiandachten kamen heuer regelmäßig zustande.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Um zu Einnahmen zu kommen, ist der Förderkreis durchaus kreativ. Seit 2020 legt er jährlich einen Kalender mit Motiven der alten Martinskirche auf, heuer mit Bildern der neuen Kirche durchmischt.

Im kommenden Jahr besteht der Förderkreis 50 Jahre. „Wir wollen das schon ein wenig feiern“, kündigte Cröniger an. Außerdem wird es sich 2024 zum 125. Mal jähren, dass die Alte Dorfkirche nach umfangreichem Umbau wieder eröffnet wurde.

Umbau Ende des 19. Jahrhunderts

Stadtarchivar Marcus Guckenbiehl, stellvertretender Vorsitzender des Förderkreises, nahm das zum Anlass, über den Umbau der Kirche gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu referieren. Seitdem hat St. Martin das jetzige Aussehen. Eines der markanten Zeichen sind die wieder im gotischen Stil gestalteten Fenster. Zuvor war die Kirche im romanischen Stil gehalten. Auch der Friedhof hatte sich in jenen Jahren deutlich verändert. Hatten die Friedhofsmauern vor dem Umbau das ganze Areal um den Kirchbau umfasst, verschob sich der Friedhof dann Richtung Hörwegstraße.

Spätgotische Wandbilder entdeckt

Wie Guckenbiehl berichtete, hatte der Umbau, der mit einer Vergrößerung einherging, eher kirchenpolitische Gründe. „Man wollte wohl eine gewisse Eigenständigkeit gegenüber Unterpfaffenhofen demonstrieren.“ Allerdings offenbarten Baustellen auch damals schon Überraschungen. So wurden während des 1899 abgeschlossenen Umbaus spätgotische Wandbilder entdeckt, die zum Teil so belassen wurden. Am 10. September 1899 erfolgte schließlich die feierliche Wiedereinweihung der umgebauten Kirche.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.