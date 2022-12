Kostenschock nach Tierarztbehandlung: Preis fünf Mal so hoch wie erwartet

Von: Ulrike Osman

Teilen

Kater Santi hat mit Zahnstein zu kämpfen – sein Herrchen mit hohen Kosten. © mm

Damit hat Rüdiger S. nicht gerechnet. Für eine Zahnsteinentfernung bei seinem Kater Santi erwartete er eine Rechnung von 120 Euro. Im Kleintierzentrum Germering verlangte man jedoch mehr als das Fünffache.

Germering – Kater Santi ist mit seinen mindestens zehn Jahren – genau kennt niemand das Alter der ehemaligen Straßenkatze – schon ein Senior. Dass das Tier Probleme mit übermäßigem Zahnstein hat, wusste Rüdiger S., seit er den Vierbeiner aus dem Tierheim geholt hat. Deshalb geht es für Santi einmal im Jahr zur Zahnbehandlung.

Im Vorfeld

Zwischen 80 und 120 Euro zahlte S. in der Vergangenheit dafür. Ende September war es wieder soweit. Zum ersten Mal brachte der Germeringer seine Samtpfote für die Routinebehandlung ins Kleintierzentrum an der Industriestraße. Morgens lieferte er Santi dort ab, am Nachmittag holte er ihn wieder. Welche Kosten er zu erwarten hatte, wurde ihm im Vorfeld nicht mitgeteilt.

Umso größer war der Schock, als S. die Rechnung sah. Darauf standen satte 665,01 Euro. „Diese Behandlungskosten erscheinen mir völlig unverhältnismäßig für eine Zahnsteinbehandlung“, sagt der 51-Jährige und verweist darauf, dass der Senior-Kater inzwischen kaum noch Zähne hat.

Empört wandte sich S. an den Tierärztlichen Bezirksverband Oberbayern. Doch dort erntete er Unverständnis. Nach Durchsicht der Rechnung hätten sich keine Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) ergeben.

Verband: Normales Vorgehen

Auch eine Tagblatt-Nachfrage beim Bundesverband praktizierender Tierärzte (BpT) ergab: „Grundsätzlich ist das ein normales Prozedere“, sagt Pressesprecherin Ursula von Einem. Jeder Tierarzt könne entscheiden, welche Posten berechnet werden. Voruntersuchungen, wie ein Blutbild, würden routinemäßig im Vorfeld von Narkosen gemacht. „Da aber nicht jeder Patient kooperativ ist, ist das natürlich einfacher während der Narkose durchzuführen“, erklärt die Sprecherin. Damit sei der Aufwand der Untersuchung am Ende höher. „Praktisch sollte es jedoch im Vorfeld abgesprochen werden.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Was Rüdiger S. neben dem hohen Betrag am meisten stört ist, dass weder das Kleintierzentrum noch der Tierärztliche Bezirksverband „auch nur eine Spur von Problembewusstsein“ erkennen ließen. Für ihn persönlich sei die Summe verschmerzbar gewesen. „Aber ich kenne viele Tierbesitzer, die nicht einfach so über 600 Euro auf den Tisch legen könnten.“

Aufwändige Behandlung

Wie aber erklärt sich die Diskrepanz zu dem, was S. von seinem früheren Tierarzt gewohnt war? „Es war eben nicht nur Zähne anschauen“, sagt die Leiterin des Kleintierzentrums Barbara Haas auf Nachfrage vom Tagblatt. Wie bei älteren Katzen üblich, wurde bei Santi zunächst ein Blutbild gemacht, um Leber- und Nierenwerte zu erheben. Der Kater bekam einen Venenkatheter und ein Beruhigungsmittel. Er wurde intubiert, narkotisiert und überwacht. Nach einer Ultraschalluntersuchung der Zähne wurde der Zahnstein entfernt – von einem Spezialisten, „nicht von einem Tierarzt, der auch Zähne macht“, so Barbara Haas.

Das Ganze sei „ein ungeheurer Aufwand“. Dass man dem Katzenbesitzer dies allerdings nicht im Vorfeld mitteilte, ist auch aus Sicht des Kleintierzentrums ein Versäumnis. Dafür bekam S. eine Gutschrift über 120 Euro.

Nachdem die GOT im November deutlich angehoben wurde, wäre Santis Zahnbehandlung inzwischen sogar noch teurer. Haas rät deshalb zu einer Krankenversicherung für Tiere. Sonst sei man als Tierbesitzer schnell einige tausend Euro los.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.