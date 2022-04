Klima-Check vor Ort: Zahl der E-Autos steigt und damit der Bedarf nach Ladesäulen

Von: Klaus Greif

Vor zwei Jahren wurde die Station an der Münchner Straße/Birnbaumsteig geöffnet: (v.l.) Anton Kottermair (Strom Germering), OB Andreas Haas, Energiereferent Christian Ganslmeier und Verkehrsreferent Franz Hermannsdorfer. © mm

Vor sieben Jahren hat Strom Germering die erste Ladesäule für E-Autos im Stadtgebiet aufgestellt. Sie stand (und steht noch heute) auf dem Parkplatz vor der Stadtbibliothek und lieferte den Kunden Energie zum Nulltarif.

Germering – Mit Hilfe einer speziellen Karte des Verbunds München-Umland der Bayernwerke konnten die Akkus der Fahrzeuge kostenlos geladen werden. Die Ladesäule gibt es noch, allerdings kostet der Tankvorgang heute etwas. Betrieben wird sie nach wie vor von Strom Germering.

Weitere Säulen

Der örtliche Stromanbieter, der zu 90 Prozent Bayernwerk AG und zu zehn Prozent der Kommune gehört, hat im Stadtgebiet mittlerweile weitere vier Ladesäulen-Stationen installiert. Der hier fließende Strom wird Strom Germering zufolge zu 100 Prozent in Wasserkraftwerken im Alpenraum erzeugt. Die Ladetechnik kommt laut Geschäftsführer Anton Kottermair in Zukunft allerdings nicht mehr von Eon selbst sondern von der Energielösung GmbH – einer Bayernwerk-Tochter. Im Rahmen der Umstellung werden die Ladestationen erneuert und auf den neuesten technischen Stand gebracht.

Ein Blick auf die Zahl der Ladevorgänge in den vergangenen Jahren zeigt laut Kottermair, dass der Bedarf deutlich gestiegen ist: Waren es im ganzen Jahr 2019 noch 1736 Fahrzeuge, die an einen der fünf Standorte gefahren sind, wurden im Jahr 2021 schon 4163 Ladevorgänge gezählt. Die Zahlen für 2022 liegen nicht vor, aber der Trend geht aus Sicht von Kottermair weiter steil nach oben. Zusätzlich zu den Strom Germering-Angeboten gibt es noch Ladesäulen bei Aldi (kostenlos), bei Lidl, am Hagebaumarkt und am Dehner-Gartencenter.

Nur mit der öffentlichen Ladestruktur wird die E-Mobilität aus Sicht von Kottermair aber an ihre Grenzen stoßen. Wichtig sei, dass so viele E-Autofahrer wie möglich ihr Auto daheim aufladen können. Das sei aber vor allem in Germering mit den vielen Reihenhaus-Siedlungen und großen Wohnanlage nicht so einfach. Die Sammelgaragen der Reihenhäuser haben in der Regel keine Stromversorgung. Das Verlegen von Leitungen von den Häusern zu den Stellplätzen sei kompliziert und teuer. Und die Ausstattung bestehender Tiefgaragen mit Wallboxen sei noch aufwendiger.

Carsharing

Dass E-Autos auch in Germering dennoch auf dem Vormarsch sind, kann Kottermair bestätigen. Die Anfrage nach Ladestationen und Kosten, um ein günstiges Laden zuhause zu ermöglichen, steige stetig. Strom Germering biete deswegen nun auch einen eigenen Tarif für Ladestationen mit getrennter Messung im eigenen Heim an.

Seit 2019 gibt es bei Strom Germering außerdem Carsharing mit Elektroautos. Die Nachfrage ist auch hier angestiegen. 2020 sind die Fahrzeuge insgesamt 903 Mal ausgeliehen worden. 2021 wurden in den ersten zehn Monaten schon 924 Buchungen gezählt (der Jahresabschluss liegt noch nicht vor). Dabei hat die Stromgesellschaft eine besondere Vereinbarung mit der Stadt und den Stadtwerken getroffen: Im Rahmen einer Flatrate-Lösung nutzen beide Häuser jeweils ein Auto für Dienstfahrten.

