Klimafest in Germering soll informieren und unterhalten

Von: Klaus Greif

Vor einem Jahr fand das erste Germeringer Klimafest statt. Es stand unter dem Zeichen der Nachhaltigkeit. Archivfoto © mm

Das Bündnis Zukunft Germering lädt zum 2. Germeringer Klimafest. Es findet am Samstag auf dem Therese-Giehse-Platz statt und hat vor allem ein Ziel: Die Bevölkerung über die positiven Möglichkeiten des Klimaschutzes zu informieren.

Germering – Die Zeiten haben sich geändert. Als der Verein Bündnis Zukunft Germering vor einem Jahr das erste Klimafest der Stadt veranstaltete, gab es noch keine Klima-Kleber und keine hitzigen Debatten über ein Heizungsgesetz. Michael Lorenz, Pfarrer der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche und Vorsitzender des Klimabündnis-Vereins, weist in einer Ankündigung des Festes ausdrücklich darauf hin und schreibt: „Klimaproteste rufen in großen Teilen der Bevölkerung immer mehr negative Abwehrreaktionen hervor.“

Pfarrer Lorenz sagt aber ebenso, dass man zurzeit wieder extreme Dürre im Osten und Nordosten Deutschlands erlebe und folgert: „Im Grunde wissen wir alle, dass der Einsatz fürs Klima Voraussetzung für eine gute Zukunft für uns und unsere Kinder ist.“ Die wissenschaftliche Forschung dazu sei eindeutig. Je eher und entschlossener man handle, desto besser. Jede Verzögerung erhöhe die Folgekosten und ökologischen Schäden.

Deswegen will das Bündnis mit dem Klimafest dazu einladen, sich über die positiven Möglichkeiten des Klimaschutzes zu informieren, regionale nachhaltige Produkte zu probieren und gemeinsam Spaß zu haben. Bei der Eröffnung am Samstag, 10 Uhr, am Therese-Giehse-Platz wird OB Andreas Haas mit dabei sein.

Am Platz gibt es an 20 Ständen bis 16 Uhr Informationen regionaler Initiativen über ihren Beitrag zum Klimaschutz, regionale Produkte und Unterhaltsames zum Thema. Ein gleichzeitig stattfindender Flohmarkt soll zum Stöbern und Entdecken beitragen. Sieben Einzelhändler beteiligen sich laut Lorenz in ihren Geschäften mit regionalen oder umweltfreundlichen Produkten.

Um 14 Uhr kann man sich wahlweise durch das Brauhaus an der Dorfstraße führen lassen, am Brunnenhaus etwas über das Germeringer Wasser erfahren, eine Krautschau in den Germeringer Straßen unternehmen, oder am Therese-Giehse-Platz die Showtanzgruppe Fun Unlimited erleben.

Im Pfarrsaal der Bonhoeffer-Kirche wird zudem um 19 Uhr das Krimidinner „Ketch-Up – Entführung in Dosen“ angeboten. Dies ist das einzige Angebot des Klimafestes, das etwas kostet – schließlich muss den Organisatoren zufolge dafür ein Koch bezahlt werden. Wer hier mitmachen will, muss sich bis zum heutigen Mittwochabend auf https://germeringerklimafest.de anmelden. Eine Anmeldung ist auch für den Flohmarkt notwendig, hier läuft die Frist am Freitag aus. Ein ökumenischer Gottesdienst am Sonntag, 11 Uhr, in der Bonhoeffer-Kirche zum Thema „Lob sei dir mein Herr durch unsere Schwester Mutter Erde“ schließt das diesjährige Klimafest ab.

