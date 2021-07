Erste Demo seit Beginn der Pandemie: Klimaschützer werden wieder aktiv

Germering

Von Klaus Greif

Die Klimaschutz-Bewegung nimmt wieder Fahrt auf. Am Freitag fand vor der Stadthalle die erste große Demo seit Beginn der Pandemie statt.

Germering – Die rund 100 Teilnehmer waren zwar überwiegend Vertreter von Aktionsgruppen, Vereinen und Parteien. Organisator Michael Lorenz vom Bündnis Zukunft Germering war aber dennoch zufrieden. Vor rund zwei Jahren hat „Germering for Future“ zur ersten großen Klimaschutz-Demo auf den Platz vor der Stadthalle geladen. An die 1000 Menschen kamen damals und setzten sich für die Ziele der Initiative ein. Seitdem hat sich einiges geändert. Die Bewegung hat ihren Namen in Bündnis Klima Germering umgewandelt und sich als Verein gegründet. Und dann hat die Pandemie große Demos unmöglich gemacht und auch das Thema Klimaschutz nach hinten gedrängt.

Klimawandel: Perspektiven aufzeigen

Das Blatt scheint sich seit der Flutkatastrophe und der Hitzewelle in Kanada wieder zu wenden. Darauf wies Michael Lorenz, Pfarrer der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, für das Bündnis bei der Begrüßung der Besucher hin. Die Dringlichkeit, dass man etwas tun müsse, sei jedem deutlich geworden. Es sei jetzt aber der falsche Weg, Ängste zu schüren. Viel wichtiger sei es, Perspektiven aufzuzeigen und Ideen und Visionen zu entwickeln.

Dass die bevorstehenden Aufgaben gewaltig sind, war Lorenz klar. Deswegen müsse man mutig denken und handeln. Dabei sei jeder Einzelne vor Ort wichtig: „Wir müssen hier beginnen. Und zwar gemeinsam und nicht gegeneinander.“ Dass im Gegensatz zu vor zwei Jahren nur 100 statt 1000 Teilnehmer vor Ort waren, war aus Sicht von Michael Lorenz vor allem dem Termin geschuldet: „Es ist halt der erste Ferientag.“

Dritte Bürgermeisterin Sophie Schuhmacher (Grüne) war vor zwei Jahren noch als wütende Anklägerin mit einem deftigen Poetry-Slam Teil der Aktion. Dieses Mal sprach sie als Vertreterin der Stadt und wählte etwa gesetztere Worte – wenngleich sie nach wie vor wütend sei, dass zu wenig passiere.

Klimawandel auch vor Ort zu spüren

Germering liege zwar nicht in einem Hochwassergebiet, aber auch hier sei der Klimawandel zu spüren, fuhr Schuhmacher fort. Stadtwerkechef Roland Schmid habe ihr erst vor kurzem erklärt, dass das Grundwasser in den vergangenen Jahren um ein Grad wärmer geworden sei. Sie erwähnte allerdings ebenso, dass die Stadt in den vergangenen Jahren einiges getan habe. Nicht zuletzt habe Germering mit Pascal Luginger einen fest angestellten Klimaschutzbeauftragten. Der habe ihr im Vorfeld eine lange Liste mit all dem zusammengestellt, was die Kommune schon in Sachen Klimaschutz in die Wege geleitet habe. Schuhmachers Fazit: „Wir sind auf dem richtigen Weg. Aber es liegen noch viele Steine vor uns.“

Der Klimaschutzbeauftragte Luginger war ebenso zur Demo gekommen. Er empfand die relativ geringe Zahl der Teilnehmer als nicht so schlimm. Wichtig sei, dass sich die vielen Aktiven der einzelnen Vereinigungen treffen und vernetzen.

Die Möglichkeit des offenen Mikros wurde unter anderem von SPD-Bundestagskandidatin Carmen Wegge und Stefan Buchberger, Schülersprecher des Carl-Spitzweg-Gymnasiums, genutzt. Wegge meinte, sie kämpfe für eine progressive Regierung im September, die sich mehr für den Klimaschutz einsetze. Abiturient Buchberger erklärte, dass er sich an der Schule für mehr Klimaschutz eingesetzt habe. Er hat dabei aber auch eine Niederlage erlitten: Sein Versuch, einen Veggie-Day einzuführen, scheiterte.