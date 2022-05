Omas for Future befürworten freiwilliges Tempolimit

Von: Klaus Greif

Die Omas for Future setzen sich für weniger Plastik ein. © mm

Seit über einem Jahr stehen die Omas for Future jeden Freitag am Marktplatz und halten eine Klimawache.

Germering – Sie wollen einer Mitteilung zufolge das Bewusstsein dafür wecken, dass alle für das Klima mitverantwortlich sind und jeder seinen Beitrag leisten kann. Dabei setzen die Omas for Future zu den Wachen unterschiedliche Themenschwerpunkte.

Der bislang letzte war „Freiwilliges Tempolimit“. Sie machten dabei unter anderem deutlich, dass Tempo 100 auf Autobahnen pro Jahr fast vier Prozent des gesamten deutschen Kraftstoffverbrauchs einsparen würden.

Beim ersten Germeringer Klimafest war die Gruppe ebenfalls vertreten. Hier zeigten die Mitglieder unter anderem, wie man Plastik einsparen kann. Möglich sei dies unter anderem durch die eigene Herstellung von Reinigungsmitteln mit wenigen Grundzutaten. So könnten den Omas for Future zufolge viele Plastikflaschen eingespart werden.

Zu diesem Thema haben die Klimaschützer auch eine Ausstellung des Bund Naturschutz Gröbenzell nach Germering geholt: „Plastikfrei – Spaß dabei“ ist noch bis zum 28. Mai an den Fenstern der Stadtbibliothek zu sehen. In der Bibliothek sind zudem in drei Vitrinen viele Beispiele nachhaltiger, plastikfreier Alternativen zu Alltagsgegenständen zu sehen. An einem eigens aufgestellten Tisch präsentiert die Stadtbibliothek Bücher und Broschüren zum Thema.

