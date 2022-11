„Hätte mehr erwartet“: Klimaschutz stößt oft auf geringe Resonanz

Von: Hans Kürzl

Teilen

Eine Solaranlage. © Beispielfoto: mm

Ob Vorträge zum Thema Energiepreise oder Veranstaltungen an Schulen: Die Stadt versucht bei Angeboten zum Klimaschutz mit den Bürgern in Kontakt zu treten. Das funktioniert eher holprig.

Germering – Die Große Kreisstadt ist beim Klima durchaus aktiv. Allerdings stießen manche Angebote nicht auf die erwartete Initiative in der Bevölkerung. Diese Bilanz zog vor kurzem Pascal Luginger in der Sitzung des Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses. Er ist seit knapp zwei Jahren Klimaschutzbeauftragter der Stadt.

Einziges Erfolgserlebnis

Wie Luginger berichtete hatte die Stabsstelle Klimaschutz nicht nur die lokalen Vereine wegen einer Kooperation mit der Stadt angefragt. Er hatte aus dem gleichen Grund auch Kontakt mit der Volkshochschule sowie zu allen allgemeinbildenden Schulen im Stadtgebiet aufgenommen. „Leider ohne nennenswerte Rückmeldung“, wie er den Mitgliedern des Ausschusses berichten müsse. Als einziges Erfolgserlebnis verbuchte Luginger in dieser Hinsicht die Begleitung eines Praxis-Seminars „Klimabilanz einer Schule“ am Carl-Spitzweg-Gymnasium.

Nur ein Besucher

Noch deprimierender aus Sicht des Klimaschutzbeauftragten war ein Vortrag zum Thema „Hohe Energiepreise – was kann ich dagegen tun?“. Zu der Veranstaltung, die zusammen mit der Verbraucherzentrale Bayern in der Stadthalle organisiert wurde, kam lediglich ein einziger Besucher, so dass der Vortrag abgesagt werden musste. Zwar habe es in der Stadthalle zeitgleich eine andere Veranstaltung gegeben, doch Luginger wunderte sich: „Bei der Einwohnerzahl der Stadt und der Aufregung um die hohen Energiepreise hätte ich mehr erwartet.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der Klimaschutzbeauftragte räumte ein, diese Veranstaltung ohne Voranmeldung gestaltet zu haben. Er habe in einem der Vortragsräume relativ großzügig bestuhlen lassen. Jedoch, der Umweltexperte der Stadt habe daraus seine Lehren gezogen. „Das nächste Mal plane ich ganz sicher mit Voranmeldung.“

Spieletreff aber der Renner

Ein offener Spieletreff hingegen erwies sich dagegen als wahrer Renner. Der gehört an sich zum monatlichen Repertoire der Stadtbibliothek. Doch Luginger nutzte die Gelegenheit, dort einmal Spiele zum Thema Klimaschutz aufzulegen. Luginger zeigte sich geradezu begeistert: „35 Teilnehmer und allen hat es Spaß gemacht.“ Daher werde sich diese Aktion mit Sicherheit wiederholen.

Beschäftigt ist Luginger derzeit ebenso mit der Überarbeitung des Fördertopfs „Energieberatung“. Ziel soll es sein, Interessierte schneller und vor allem punktgenau beraten zu können. In diesem Zusammenhang will der Germeringer auch die Möglichkeit prüfen, einen Solarkataster einzuführen.

Damit wird es möglich, eine erste Einschätzung vorzunehmen, wo Solarenergie noch gewinnbringend genutzt werden kann. Unter anderem will sich Luginger dazu mit der in Eichenau, Gröbenzell und Puchheim tätigen Komm Energie austauschen. „Der Solarkataster und der Fördertopf müssen mehr unters Volk gebracht werden“, betonte Luginger.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.