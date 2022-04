Kreuzlinger Feld: Die Abstimmung beginnt - Investor zieht Zwischenbilanz

Von: Klaus Greif

Erläutern die Pläne zum Kreuzlinger Feld: Thomas Vilgertshofer und Rainer Bardenda. © Metzler

Es sind noch knapp drei Wochen bis zum Bürgerentscheid Kreuzlinger Feld. Die Investoren Thomas Vilgertshofer und Rainer Bardenda (HI Wohnbau) zogen jetzt eine Art Zwischenbilanz ihrer Kampagne gegen den Bürgerentscheid.

Germering – In über 2000 Gesprächen mit Germeringern an 17 Infoständen habe man ein überwiegend positives Feedback erfahren. Auch die Tatsache, dass es für die geplanten rund 600 Wohneinheiten schon 1040 Kaufinteressenten gibt, ist aus Sicht von Bardenda eine prägnante Zahl.

Kreuzlinger Feld: Die Daten

Thomas Vilgertshofer wiederholte bei dem Gespräch noch einmal die wichtigsten Daten des Vorhabens. Insgesamt sollen am Kreuzlinger Feld rund 600 Wohneinheiten entstehen, von den 190 gefördert und deswegen ab einem Quadratmeterpreis ab neun Euro zu mieten sind. Die Bindefrist betrage 30 Jahre. Der Vorwurf der Bürgerinitiative (BI) Lebenswertes Germering, dass kein günstiger Wohnraume entstehe, sei völlig falsch. 30 Prozent der 600 geförderten Wohnungen kosten tatsächlich nur neun Euro pro Quadratmeter, 70 Prozent 12,80 Euro. Im Durchschnitt seien dass 11,66 Euro. Das sei weniger als der Durchschnittspreis der geförderten Wohnungen der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises.

Man habe zudem gemeinsam mit der Stadt das Germeringer Modell erarbeitet, das eine Durchmischung der geförderten mit den nicht geförderten Wohnungen sichert. So soll eine Art Ghettobildung verhindert werden.

Kreuzlinger Feld: Die Grundschulplätze

Neben den Wohnungen entstehen im westlichen Bereich des Areals 350 neue Grundschulplätze, ein Kinderhaus mit vier bis sechs Gruppen und ein Supermarkt. Entlang der Alfons-Baumann-Straße sind Arztpraxen, Cafés, Apotheken und Geschäfte geplant.

Der immense Aufwand, den die Investoren im Vorfeld des Bürgerentscheids betreiben, um die Pläne vorzustellen und zu erläutern, ist laut Vilgertshofer gerechtfertigt. Man habe sich zum Ziel gesetzt, dass jede offene Frage zum Wohnquartier beantwortet wird. Er und Bardenda sowie das Personal der zwei familiengeführten Wohnungsbaugesellschaften werden deswegen auch in den nächsten Wochen an Info-Ständen, im Info-Pavillon am Kreuzlinger Feld, beim Haustürdialog und bei vielen weiteren Gelegenheiten anzutreffen sein. Für den Ostermontag ist sogar eine besondere Veranstaltung für Familie geplant, die noch genauer bekannt gegeben werden soll: Ostereiersuchen am Kreuzlinger Feld.

Kreuzlinger Feld: Wahlkampf spitzt sich zu

Der Wahlkampf im Vorfeld des Entscheids hat sich aus Sicht von Thomas Vilgertshofer in den vergangenen Wochen zugespitzt. Es gebe zunehmend unschöne Akzente in Form von unwahren Behauptungen oder Halbwahrheiten. Neben der Feststellung der BI, dass kein geförderter Wohnraum entstehe, sei dies auch die Behauptung, dass keine Bürgerbeteiligung stattgefunden habe. Das Gegenteil sei der Fall. Schon zu Beginn der Planung vor rund fünf Jahren seien Bürger zu Expertengesprächen geladen gewesen. Er habe selbst auch immer das Gespräch mit den Anwohnern gesucht. Und die im Rahmen des Verfahrens eingegangenen Stellungnahmen der Bürger seien immer diskutiert und berücksichtigt worden.

Im Gegensatz zu den Vorwürfen der BI sei bei der Planung zudem immer sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit und Mobilität geachtet worden. Bardenda verdeutlichte dies mit dem Hinweis auf Photovoltaik, Fernwärme, Dachbegrünung, nachhaltige Materialien, nicht unterbaute Innenhöfe für tiefwurzelnde Bäume, Flächen zur Versickerung von Wasser und rund 300 Baumneupflanzungen. Geplant sein außerdem Car-sharing-Angebote, Ladestationen für E-Fahrzeuge und die ÖPNV-Anbindung.

Abstimmung

Der Bürgerentscheid findet erst am Sonntag, 24. April, statt, die Abstimmung kann aber schon heute beginnen: Die Stadt verschickt seit Donnerstag an alle rund 30 000 Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen. Die ersten können also heute ihre Stimme abgeben und den Wahlzettel zurücksenden.

