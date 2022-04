Kreuzlinger Feld: Klimabündnis unterstützt den Bürgerentscheid

Von: Klaus Greif

Das Kreuzlinger Feld © Zagermann

Das aus der „Fridays for future“-Bewegung hervor gegangene Bündnis Zukunft Germering (BZG) nimmt Stellung zum Bürgerentscheid Kreuzlinger Feld. „Wir empfehlen ein ,Ja’ in der Abstimmung“, teilt Bonhoeffer-Pfarrer Michael Lorenz als Vorsitzender des Vereins mit. Dies habe ein internes Mitgliedervotum ergeben.

Germering – Das BZG hat der Mitteilung zufolge schon im vergangenen Jahr zum Bauvorhaben auf dem Kreuzlinger Feld ein Positionspapier verfasst und an die Stadt übermittelt. Diese habe zwar darauf geantwortet, allerdings sei keiner der Vorschläge in den konkreten Bebauungsplan eingeflossen. Die vom Bündnis geforderten Maßnahmen seien aber nach wie vor relevant für eine zukunftstaugliche, soziale und mit dem Klima- sowie Naturschutz vereinbare Bebauung des Kreuzlinger Felds. Der Bürgerentscheid sei deswegen eine Chance, diese doch noch in die Planung miteinbringen zu können. Angesichts der sich zuspitzenden Klimakrise sei es nicht mehr zu verantworten, Aspekte einer sowohl möglichst klimaneutralen als auch klimaangepassten Bebauung bei derartigen Projekten zu vernachlässigen.

Die mit einer Annahme des Bürgerentscheids einhergehende Verzögerung der Bebauung bietet aus Sicht des BZG außerdem die Chance, künftig effektivere rechtliche Mittel an die Hand gestellt zu bekommen, um eine ökologischere Bebauung zu verwirklichen. Das Bündnis hofft hier darauf, dass unter der neuen Ampelregierung die Gesetzeslage dahingehend angepasst wird, dass strengere Vorgaben im Klima- und Umweltschutz durch angepasste Landesverordnungen auch bei Bauvorhaben gelten.

Interesse an Mitsprache

Die Mitglieder des Bündnisses wollen Lorenz zufolge die Stadt aktiv mitgestalten und setzen dafür auf eine große Unterstützung in der Bevölkerung: „Uns geht es darum, unter Beweis zu stellen, dass die Germeringer Bevölkerung tatsächliches Interesse an Mitsprache und Mitgestaltung hat und auch kompetent ist, ein Projekt zu bewerten und Änderungen in der Planung im Sinne des Gemeinwohls vorzunehmen.“ Eine Annahme des Bürgerentscheids könne so zu einem Präzedenzfall werden, der zeige, dass es sich lohnt, sich zu engagieren.

Mit der Wahlempfehlung für ein „Ja“ im Bürgerentscheid will das Bündnis ein Signal senden, dass Mitbestimmung erstritten werden kann. Man erhoffe sich langfristig ein Umdenken dahingehend, dass es der bessere Weg ist, die Bevölkerung von Anfang an ernsthaft in derartige Projekte miteinzubinden, damit nicht jedes neue Bauprojekt auf der Zielgerade der Entscheidung in eine auch populistisch geführte Volksabstimmung mündet.

