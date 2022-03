Kreuzlinger Feld: Nach dem Bürgerentscheid geht’s weiter

Teilen

Über die Zukunft des Kreuzlinger Felds wird am 24. April abgestimmt. © zag

Die Grünen-Vorsitzenden Sophie Schuhmacher und David Kulbe glauben nicht, dass nach dem Bürgerentscheid zum Kreuzlinger Feld entschieden ist, wie die Planungen dort weitergehen – egal, wie der Entscheid ausgeht. Auch danach werden beide Seiten Kompromisse machen müssen.

Germering – Am Sonntag, 24. April, dürfen die Germeringer über die Zukunft des Kreuzlinger Felds entscheiden. Im Mittelpunkt des von der Bürgerinitiative Lebenswertes Germering angestrengten Entscheids steht ein Stopp der bisherigen Planungen. Die Grünen unterstützen dies bekanntlich. Sophie Schuhmacher, sie ist auch Dritte Bürgermeisterin, ist sich aber sicher, dass selbst nach dem Entscheid neue Kompromisse notwendig sind. „Unabhängig davon, welches Ergebnis es am 24. April geben wird“, sagte sie bei einem Online-Gespräch, zu dem sie und David Kulbe eingeladen hatten.

Hohe Wahlbeteiligung?

Sophie Schuhmacher hofft allerdings auf eine hohe Wahlbeteiligung, um dem Ausgang des Bürgerentscheids jeden Hauch des Zufalls zu nehmen. Auf Nachfrage nennt sie 50 Prozent – durchaus in dem Wissen, „dass das in einem Wahlgang abseits anderer Wahlen eine sehr ehrgeizige Marke ist“.

Was die Grünen unter anderem als Kompromiss sehen, ist die Höhenentwicklung des Projekts. „Mehr in die Höhe heißt weniger Versiegelung in der Fläche“, erklärt Schuhmacher. Maximal 60 Prozent an Versiegelung des Kreuzlinger Felds wollen Germerings Grüne zulassen, statt der vorgesehenen 80 Prozent.

Hinzukommen sollen mehr fußläufig gut zu erreichende Einrichtungen wie etwa Kinderbetreuungsstätten, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten. „Das ist alles zu sehr an den Rand gedrängt“, betont Schuhmacher. Die Folge sei, dass sich die meisten dann doch wieder ins Auto setzen werden. Die Grünen-Politikerin folgert daraus, dass Mobilitätsstationen und Car-Sharing-Angebote schneller und einfacher erreichbar sein müssen als private Stellplätze. Gleiches gelte für Abstellmöglichkeiten von Fahrrädern.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.

Als dringlich sehen die Grünen außerdem eine Diskussion über eine längere Sozialbindung der Wohnungen an. In einem Positionspapier zum Bürgerentscheid ist sogar davon die Rede, diese Bindung zeitlich unbegrenzt anzulegen. Zumindest 40 Jahre statt der vorgesehenen 30 sollten es für David Kulbe, dem Kulturreferenten des Stadtrates, schon sein. Im benachbarten Freiham würden Modelle bestehen, wonach solche Laufzeiten angeboten würden. „Im Raum München sind 40 Jahre Bindung durchaus üblich“, betont Kulbe. Und Germering sei dem Großraum der Landeshauptstadt zuzurechnen.

Lesen Sie auch Scholz und Macron beißen bei Telefonat mit Putin auf Granit: Russischer Präsident wirft Ukraine Entsetzliches vor Die Ukraine-Verhandlungen sind vorerst gescheitert. Auch Kanzler Scholz und sein französischer Kollege Macron kommen nicht weiter. Der News-Ticker. Scholz und Macron beißen bei Telefonat mit Putin auf Granit: Russischer Präsident wirft Ukraine Entsetzliches vor Bundeswehr-Kampfjets über Deutschland gesichtet: Video zeigt Bewaffnung - Luftwaffe äußert sich In Deutschland werden vielerorts Panzer-Transporte der Bundeswehr und der Nato-Verbündeten gemeldet. In NRW sorgen tief fliegende Eurofighter für Aufsehen. Bundeswehr-Kampfjets über Deutschland gesichtet: Video zeigt Bewaffnung - Luftwaffe äußert sich

Schumacher wie Kulbe erwarten bis zum 24. April eine intensive und herausfordernde Diskussion. Eine Prognose zum Ausgang wagen sie deswegen nicht.

Lange war die Zulassung des Bürgerbegehrens „Für ein lebenswertes Germering – gegen Verkehrschaos und Bauwahn am Kreuzlinger Feld“ rechtlich umstritten. Angeschoben hatte es die Bürgerinitiative Lebenswertes Germering (BI). Unterstützt wird die BI auch durch die SPD und die ÖDP.

Dem steht der Bauträger, die Vilgertshofer Firmengruppe aus Alling und die HI Wohnbau GmbH aus München, gegenüber. Rund 600 Wohnungen sollen in mehreren Bauabschnitten am Kreuzlinger Feld entstehen. Von Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen sei alles im Angebot. Bevorzugt sollen diese dann laut Investor an Germeringer Bürger verkauft werden – per Vorkaufsrecht, wie es heißt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.