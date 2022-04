Kreuzlinger Feld: So soll’s weitergehen

Von: Klaus Greif

Teilen

Wie geht’s weiter mit dem Kreuzlinger Feld? Das entscheidet sich in den nächsten Wochen und Monaten. © mm

Die Bürgerinitiative (BI) Lebenswertes Germering sieht nach dem gewonnen Bürgerentscheid zum Planungsstopp am Kreuzlinger Feld die Stadt in der Pflicht. Verwaltung und Stadtrat müssten die gestellte Aufgabe jetzt konsequent angehen.

Germering – Rund 600 zum Teil sozial geförderte Wohnungen, eine Grundschule mit Kita, ein Supermarkt und kleinere Ladengeschäfte: Das hätte den Plänen für das Kreuzlinger Feld zufolge auf dem Areal zwischen der Alfons-Baumann-Straße und der Bahnlinie entstehen sollen. Das ist jetzt erst einmal Makulatur. Der von der BI Lebenswertes Germering angestrengte Bürgerentscheid ist von einer klaren Mehrheit von 60,69 Prozent der Wahlberechtigten befürwortet worden. Dies bedeutet zunächst einen sofortigen Planungsstopp und den Start eines neuen Ideenwettbewerbs.

Das sagt die BI

Die Vertreter der BI erinnern in einer ausführlichen Stellungnahme an die schwierige Vorgeschichte des Bürgerbegehrens. Nachdem die Initiative trotz der schwierigen Pandemie-Umstände die notwendige Zahl der Unterschriften gesammelt hatte, lehnte der Stadtrat mit den Stimmen von CSU und Freien Wählern das Begehren aus juristischen Gründen ab. Vertreter der BI klagten dagegen und hatten Erfolg. Der Bürgerentscheid fand statt.

Jetzt habe man ein mehr als deutliches Ergebnis, schreibt die BI. Es sei Zeit, allen zu danken, die das Vorhaben mitgetragen hätten. Unterstützung habe man unter anderem durch alle Oppositionsparteien im Stadtrat, den ADFC, den Bund Naturschutz und das Bündnis Zukunft Germering erhalten.

Verloren hat aus Sicht der BI vor allem die CSU, die sich ohne Wenn und Aber hinter die Investorenpläne gestellt habe. Damit sei sie krachend gescheitert. Der Erfolg des Bürgerentscheides sei ein Meilenstein für die Stadt, weil es eben nicht darum gegangen sei, nur etwas zu verhindern oder gegen etwas zu sein. Vielmehr sei das Ziel erreicht worden, einen neuen Weg einzuschlagen. Die Stellungnahme endet mit der Aufforderung: „Die Stadtverwaltung und der gewählte Stadtrat haben mit der Annahme der Abstimmungsfrage im Bürgerentscheid einen klaren Auftrag bekommen. Beide tun gut daran, diese Aufgabe konsequent und ergebnisorientiert anzugehen.“

So sieht es der Investor

Die Investoren für die geplante Bebauung, die Vilgertshofer Wohnbau und die HI Wohnbau, sind „enttäuscht, dass die Planungen eines modernen, sozialen und nachhaltigen Quartiers nicht die Mehrheit der Abstimmenden überzeugt hat“. Die Geschäftsführer Thomas Vilgertshofer und Florian Zappel (HI) bedanken sich ebenfalls bei den Germeringern, die sie in zahlreichen Gesprächen an den Infoständen, in den sozialen Medien und über alle anderen Infokanäle unterstützt hätten. Vilgertshofer: „Auch wenn wir uns einen anderen Ausgang des Bürgerentscheids gewünscht haben, ist eines in den letzten Wochen ohne Zweifel deutlich geworden: Die Germeringer wollen ganz überwiegend, dass das Kreuzlinger Feld weiterentwickelt wird.“

Vilgertshofer und Zappel lassen anschließend offen, ob sie an der künftigen Entwicklung des Areals teilhaben werden: „Ob und vor allem wie das mit dieser Entscheidung nun gelingen kann, müsse man einmal sorgfältig intern abwägen und die Abstimmung auswerten.“ Jetzt liegt es auch am Stadtrat, die im Bürgerentscheid geforderten Rahmenbedingungen einer möglichen Neuplanung für das Kreuzlinger Feld zu setzen.

CSU sucht das Gespräch

CSU-Ortschef Oliver Simon, er ist auch Fraktionssprecher im Stadtrat, schreibt, dass sich seine Partei zwar ein anderes Ergebnis gewünscht hätte. Aber die Mehrheit der Bürger wünsche sich eine neue Planung für das Kreuzlinger Feld, und das respektiere man: „Jetzt stehen die Zeichen wieder auf Anfang.“ Die CSU werde in den kommenden Wochen mit allen Beteiligten das Gespräch suchen, um die nächsten Schritte zu besprechen – auch wie der offene Ideenwettbewerb mit erneuter Bürgerbeteiligung denn nun letztlich aussehen soll. Oliver Simon fordert dabei vor allem die Initiatoren des Bürgerentscheids auf, sich mit konstruktiven und realisierbaren Vorschlägen einzubringen. Er begründet dies mit dem Hinweis darauf, dass sich die BI auf die Fahne geschrieben habe, eine andere Bebauung anzustreben.

Abschließend appelliert Simon an alle beteiligten Parteien: „Wir sind aufgerufen, den harten und teils sehr emotional geführten Wahlkampf der vergangenen Wochen hinter uns zu lassen und zu einer konstruktiven, vertrauensvollen Zusammenarbeit, für die Germering eigentlich bekannt ist, zurückzukehren.“

ÖDP freut sich

Die ÖDP freut sich in einer Stellungnahme über die hohe Wahlbeteiligung und das deutliche „Ja“ beim Bürgerentscheid. Stadträtin Tanja Pfisterer weist zudem darauf hin, dass die Vorstellung der ÖDP über die der Bürgerinitiative Lebenswertes Germering hinausgeht: „Wir treten bekanntlich dafür ein, das Feld gar nicht zu bebauen.“