Kreuzlinger Feld: SPD unterstützt Entscheid

Von: Klaus Greif

Teilen

Der Investor des Kreuzlinger Felds wirbt seit kurzem auch mit großen Plakaten in der Unterführung der Kreuzlinger Straße für sein Projekt. Die SPD gibt jetzt bekannt, dass sie den Bürgerentscheid der BI Lebenswertes Germering unterstützt. © Zagermann

Die SPD unterstützt die Initiatoren des Bürgerbegehrens zum Kreuzlinger Feld und wirbt für eine Zustimmung beim Bürgerentscheid am 24. April. Dies habe der Vorstand jetzt entschieden, erklärt der SPD-Ortsvorsitzende Helmut Lindauer.

Germering – Die Stadtratsfraktion der SPD hat in den vergangenen zwei Jahren immer wieder ihre Sympathien für das Bürgerbegehren der BI „Lebenswertes Germering“ gezeigt. Jetzt tritt auch der Ortsverband offiziell für eine Unterstützung des Bürgerentscheids an, der am 24. Apil einen Planungsstopp für das Kreuzlinger Feld erreichen soll.

Wohnraum wird benötigt

Wie der Ortschef Helmut Lindauer mitteilt, sei zwar allen Beteiligten bewusst, wie dringend bezahlbarer Wohnraum benötigt werde. Allerding stelle sich die BI nicht gegen eine Bebauung des Areals. Die Initiative fordere vielmehr, dass ein neuer Rahmenplan mit effektiver Bürgerbeteiligung erstellt werde. „Lebenswertes Germering“ wolle zudem erreichen, dass Themen wie der Klimawandel und die Verkehrswende ernsthaft berücksichtigt würden und dauerhaft bezahlbarer Wohnraum entstehe.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter

Auch SPD-Fraktionssprecher Daniel Liebetruth verspricht sich der Mitteilung zufolge viel von einem Erfolg des Bürgerentscheids: „Auf einige Jahre befristeter bezahlbarer Wohnraum verliert nach Ablauf der Bindung seine Wirkung.“ Bei den momentanen Planungen sind ihm zufolge für knapp ein Drittel des Wohnraums zeitlich befristete soziale Bindungen vorgesehen. Der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises gelinge es aber beispielsweise, dass dauerhaft bezahlbarer Wohnraum für sechs bis acht Euro pro Quadratmeter geschaffen werde. Dies sei unschlagbar günstig, betont Liebetruth. Mehr als 60 Prozent der Einkommen fielen in die Grenzen, die zum Bezug einer solchen Wohnung berechtigten.

Hoffnung auf große Beteiligung

Durch ein Ja beim Bürgerentscheid wäre die Stadt in der Pflicht, für dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Der Sprecher der SPD-Fraktion hofft nach den gerichtlichen Auseinandersetzungen rund um das Bürgerbegehren auf eine hohe Beteiligung am Bürgerentscheid.

Aufgrund der nach wie vor herrschenden Corona-Pandemie findet der Bürgerentscheid nun hybrid statt. Das bedeutet, dass alle Wahlberechtigten Anfang April ohne Antrag Briefwahlunterlagen zugesendet bekommen. Diese können entweder per Post oder am Wahltermin im Wahllokal eingereicht werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.