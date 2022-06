Ukraine-Flüchtlinge beziehen Wohncontainer

Von: Klaus Greif

In den Wohncontainern an der Augsburger Straße leben seit kurzem sechs aus der Ukraine geflüchteten Frauen mit ihren 21 Kindern. © Peter weber

Die vor rund drei Monaten an der Augsburger Straße aufgestellten Container für Ukraine-Flüchtlinge sind bezogen. Sei Anfang Juni leben hier 27 Personen.

Germering – Ein Spender, der nicht genannt werden will, hat der Stadt kurz nach Beginn des Ukrainekriegs 40 Container für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Unmittelbar neben der BRK-Rettungswache an der Augsburger Straße wurden sie zweistöckig als mögliche Unterkunft aufgestellt.

Vorher als Büros im Einsatz

Die Container waren vorher als provisorische Büros im Einsatz, mussten also nur geringfügig umgebaut und eingerichtet werden. Auch die Anschlüsse an das Wasser- und Stromnetz mussten eingerichtet werden, ehe die Gebäude bezogen werden konnten.

Seit Anfang Juni leben jetzt Flüchtlinge aus der Ukraine in der Unterkunft. Wie Ines Roellecke als Sprecherin des für die Unterbringung zuständigen Landratsamts mitteilt, sind in den Container 27 Personen untergebracht worden. Es handelt sich dabei überwiegend um Kinder, nämlich 21, die mit ihren sechs Müttern an der Augsburger Straße leben.

Wie Ines Roellecke weiter berichtet, steht den Ukrainerinnen im Rahmen des so genannten Asylbewerberleistungsgesetzes Geld zur Verfügung. Damit müssen sie sich auch selbst um die Versorgung ihrer Familien kümmern. Sprich: Sie müssen einkaufen und kochen. Catering oder eine andere Art der Versorgung gibt es an der Anlage nicht.

Zum Supermarkt

Um zum nächsten Supermarkt zu kommen, brauchen die Bewohnerinnen nur in einen direkt vor der Unterkunft haltenden Bus zu steigen, der in die Untere Bahnhofstraße führt. Sie können aber auch zu Fuß ins Einkaufszentrum GEP gehen.

Für die notwendige Hilfe und Unterstützung zur Bewältigung des Alltags sind Roellecke zufolge Ehrenamtliche des Germeringer Helferkreises im Einsatz. Auch die Anbindung an die Caritas ist der Sprecherin zufolge gegeben. Darüber hinaus werden die Flüchtlinge aus der Ukraine durch den Objektbetreuer des Landkreises betreut.

Neben den 27 Bewohnern der Unterkunft an der Augsburger Straße sind dem Landratsamt zufolge derzeit im Polariom 35 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Hinzu kommen noch zahlreiche bei Privatpersonen untergekommene Menschen, die dem Krieg entkommen sind.

